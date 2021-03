Fórmula Uno: Checo Pérez no se conforma con estar en los primeros lugares, este año quiere el campeonato

El piloto mexicano de la escudería Red Bull, Sergio "Checo" Pérez, esta listo para subir a su nuevo monoplaza en su debut con su nuevo equipo este fin de semana en el Gran Premio de Bahrein.

Pérez arribo a la sede del Gran Premio y no se anduvo con rodeos, para el mexicano este año es fundamental en su carrera, ya con 31 años, el azteca anhela ganar el campeonato con su nueva escudería ya no se conforma con estar en los primeros lugares, en Red Bull los objetivos son mayores.

Terminar de gran manera el año pasado con Racing Point, le dio al mexicano el salto a la escudería de Red Bull, un equipo que se concentra de lleno en el título de la Fórmula Uno y siempre estar sobre la escudería de Mercedes, año con año compiten cada carrera para lograr el campeonato.

En entrevista para ESPN, previo a las prácticas del Gran Premio de Bahrein, el mexicano destacó los objetivos que tiene este año con Red Bull.

"No tengo una meta de victorias o de puntos, etc. Es difícil poner un número porque no sabemos qué tan competitivo es el auto. Pero mi meta es sacar el máximo provecho del coche que tenga. Si tengo un coche para ganar el campeonato, ganarlo, si tengo un coche para quedar tercero, quedar segundo. Siempre ir un paso adelante del coche es mi meta", dijo.

El piloto tapatío de 31 años de edad empezará su undécima campaña en el Gran Circo, pero por primera vez se encuentra en posición real de ser considerado como contendiente al título, algo que acepta.

Pérez iniciará este año en la Fórmula Uno con Max Verstappen, un piloto con gran talento que combinado con el azteca podrían estar compitiendo por el título contra Mercedes y el campeón británico, Lewis Hamilton.