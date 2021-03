Fórmula Uno: Esteban Gutiérrez dejó de ser considerado por Mercedes como piloto de reserva

El piloto mexicano, Esteban Gutiérrez, ya no estará más en el volante de la escudería Mercedes donde tenia el rol de piloto reserva. El azteca anunció que continuará en la escudería pero en otras funciones fuera de la pista.

"Guti" hizo el anuncio a través de tus redes sociales donde compartió con su seguidores que seguirá con el equipo alemán ocupando el rol de embajador y acompañará a la escudería a lo largo de la campaña.



"Continuaré con Mercedes AMG Petronas F1 Team en el 2021 como Embajador de la Marca y de Negocios. Seguiré asistiendo a las carreras y eventos del equipo, así como trabajando muy cerca con los departamentos de administración, mercadotecnia y comercial. ¡Se vienen cosas grandes para este año en el siguiente capítulo de mi carrera!", expresó.

Hace algunos días el piloto regiomontano comento que tenia el anhelo de seguir compitiendo en la Fórmula Uno pero decidió esta temporada enfocarse en otros proyectos.

"En principio me gustaría aclarar que no he tomado la decisión de retirarme de las carreras, definitivamente mi enfoque no ha sido regresar a las carreras en el corto plazo. Decidí darme un tiempo fuera de las pistas, enfocándome en otros proyectos y ahorita no es mi prioridad", expresó a MVStv.

Gutiérrez debutó en Fórmula 1 como piloto oficial de Sauber F1 Team en 2013 y también compitió con este equipo en 2014. Una temporada más tarde se convirtió en el piloto de pruebas de Ferrari y en 2016 fue piloto titular de la escudería estadounidense Haas F1 Team.

Luego de su etapa en Fórmula 1, Esteban corrió en Fórmula E con Techeetah e IndyCar Series con Dale Coyne Racing.