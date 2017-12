Foto del "Chino" Maidana vuelve a levantar polémica

El ex boxeador Marcos René "El Chino" Maidana sigue figurando en diversos medios de comunicación pese a tener ya varios años fuera de los reflectores en el ámbito deportivo, solo que sus apariciones han dejado mucho de que hablar debido a que cada vez que lo hace genera mucha polémica y esta vez no fue la excepción.

Muy mentalizado, hoy entrenamiento intensivo doble turno con el equipo Una publicación compartida de Marcos Chino Maidana (@maidanabox) el 13 de Abr de 2014 a la(s) 9:03 PDT

Pues el ex deportista de 34 años de edad, publicó una imagen en su cuenta oficial de Instagram en donde se le puede observar en la tumba del narcotraficante más conocido de la historia de Colombia, Pablo Escobar, todo esto con motivo del aniversario de nacimiento el pasado 1 de diciembre del jefe del Cartel de Medellín.

La fotografía publicada por el ex boxeador argentino levantó tanta polémica que tuvo que tomar la decisión de borrarla una vez que se comenzó a llenar de comentarios y hacerse viral. Sin embargo, la imagen quedó grabada en varios sitios especializados en noticias deportivas, especialmente de boxeo.

Cabe recordar que no es la primera vez que el ex campeón del mundo genera revuelo, pues hace unos días Marcos René Maidana, generó un revuelo en las redes sociales luego de fotografiarse con Jhon Jairo Velásquez alias el "Popeye", conocido por haber sido sicario del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Sin embargo eso no fue todo, pues "El Chino" apareció en la imagen portando dos armas de alto calibre.

"EL CHINO" MAIDANA Y SU ETAPA EN EL BOXEO

Marcos René "El Chino" Maidana es uno de los pugilistas más famosos de argentina, pues ha sido uno de los mejores boxeadores de los últimos tiempos en donde fue campeón del mundo en dos categorías diferentes; Superligero y Welter de la Asociación Mundial de Boxeo.

Un millón de gracias a TODA la RAZA LATINA por su enorme apoyo!!! Lamento no haber podido darles la alegría que se merecen. Pero dejé todo Una publicación compartida de Marcos Chino Maidana (@maidanabox) el 4 de May de 2014 a la(s) 5:56 PDT

Antes de entrar al profesionalismo "El Chino" tuvo un gran recorrido por la lona amateur acumulando un récord de 84 combates ganados y 4 perdidos. Se le caracterizó por tener un estilo muy agresivo, con una tremenda pegada, fajador y con gran valentía.

En su momento enfrentó a peleadores de gran categoría como Floyd Mayweather Jr. (en dos ocasiones), Érik "El Terrible" Morales, Amir Khan, Víctor Ortiz, Adrien Broner, Jesús Soto Karass, DeMarcus Corley, entre otros, en donde sus combates siempre eran sinónimo de espectáculo.

El último combate de Marcos René "El Chino" Maidana como profesional fue el 9 de septiembre del 2014 cuando enfrentó al estadounidense Floyd Mayweather en su pelea de revancha, perdiendo por la vía de la decisión unánime. El argentino dejó un récord en de 35 peleas ganadas, cinco perdidas y 31 victorias por nocauts.

La pelea contre Mayweather me lo robadon pero yo se que yo gane la pelea y yo no tengo problema con eso Una publicación compartida de Marcos "El Chino" Maidana (@marcos.maidana) el 15 de May de 2014 a la(s) 6:48 PDT