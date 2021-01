¡Fracaso total! Real Madrid queda eliminado de la Copa del Rey por un equipo de Segunda División B

Alcoy, España.- Noche historia para el madridismo, 11 futbolistas de blanco se metieron a la humilde casa del Alcoyano de la Segunda División B de España (Tercera División) buscando el pase de ronda en la Copa del Rey y lo único que encontraron fue vergüenza y problemas ante una nueva eliminación. El Real Madrid oficialmente también queda fuera de la Copa del Rey en los dieciseisavos de final.

Lo que parecía una tarde de campo para Zidane y sus pupilos se convirtió en una noche de terror al perder 2-1 en tiempo extra. Eso selló lo que hasta ahora es una de las peores temporadas del Real Madrid y no por quedar fuera de los torneos sino de las forma en la que lo hace.

El once que mandó el francés al campo, no fue el titular y por obvias razones, un partido que en el papel no iba a exigir mucho pero se necesitaba un buen plantel que fuera los suficientemente capaz de finiquitar la serie en el tiempo regular.

El arco defendido por Lunin, con línea de 4 en el fondo con Marcelo, Víctor, Eder Militao y Odriozola. En mediocampo Isco quien recibía la oportunidad por Zidane, Casemiro un titular y Federico Valverde. Adelante viejos conocidos pero aun así poco efectivos como Vinicius, Díaz y Lucas Vázquez. Aun con un equipo experimentado no fueron capaces de sacar el resultado.

El Alcoyano celebrando por el triunfo ante el Real Madrid | Foto: EFE

Madrid en problemas

El tramite del partido era del Real Madrid, 26 disparos fueron los que entregó el equipo blanco, de los cuales 11 dieron directo a portería por solo 5 del Alcoyano y 3 de ellos fueron al arco y 2 entraron. Aun así el juego fue dominado por el Madrid entre comillas, pero el rival se defendió con todo hasta que llegó el final del primer tiempo cuando Eder Militao abrió el marcador para el Madrid.

A los 45' se ponía el 0-1 y eso era lo más normal para el juego. Pero la relajación llegó a invadir al equipo de Zidane. Fue al minuto 80, cuando José Solbes aprovechó y puso el empate para mandar el juego a tiempos extras.

El Real Madrid frustrado por el gol de la victoria del Alcoyano | Foto: EFE

Sorpresivamente todo se vino a abajo, los ánimos y el juego del visitante, mientras que para el Alcoyano les formó su carácter y fueron en busca del segundo, total ya no tenían nada que perder, pero si mucho que ganar. Y fue al minuto 110 cuando algo inesperado sucedió el jugador del Alcoyano, Ramón López fue expulsado lo que condenó a su equipo a sufrir a un más.

Sorpresivamente a los 115' aparecería el héroe de la noche, Juan Antonio Casanova se fue al ataque y consiguió el gol de la diferencia para darle el histórico pase a la siguiente ronda al equipo de Tercera división que eliminó al Real Madrid.

Zinedine Zidane y el Real Madrid el pasado jueves ya habían sufrido el primer bochornoso episodio al quedar eliminado de la Supercopa de España ante el Athletic de Bilbao, si bien no era de gran importancia si fue duramente criticado por haber perdido la oportunidad de pelear por el título.