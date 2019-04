France Football publica ilustración de Messi y Cristiano besándose

El viejo debate entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se ha extendido alrededor de los círculos futbolísticos durante años y años, pero nadie esperaba que una icónica imagen no los pusiera como rivales sino besándose, cortesía de una portada en France Football.

France Football ha adoptado un enfoque único para el debate "quién es mejor", lanzando una portada provocativa que presenta a las dos estrellas "besándose".

Compartieron el Balón de Oro entre ellos durante una década, dieron forma a la rivalidad entre Barcelona y el Real Madrid y han ganado nueve Ligas de Campeones juntas.

La portada simplemente pregunta 'Are you Messi or Ronaldo' mientras que la pareja, vestida con sus respectivos jerseys, se abrazan apasionadamente.

¿Qué te parece la portada de France Football, “Messi o Ronaldo”? Creativa, espantosa, innecesaria o te da igual? pic.twitter.com/4tUJsLXYrN — Sébastien Mélières (@SbastienMlires1) 15 de abril de 2019

La ilustración fue pintada originalmente en una parada de autobús por el artista Tvboy en Barcelona en 2017 y ha sido ampliamente popularizada desde entonces.

Dentro de la revista, un panel de leyendas aborda la pregunta y elige a sus favoritos entre los dos. Con cinco Ballon d'Ors, cada uno puede ser inseparable, como parece mostrar la portada.

La ilustración de Tvboy es un homenaje a la creación icónica de "policías que se besan" de Banksy. Fue bosquejado en una pared de un pub en Brighton y se vendió por £ 350,000 dólares en 2011.