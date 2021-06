Francia dejó de ganar más de 15 mde por eliminación en la Eurocopa

La inesperada eliminación de Francia en los octavos de final de la Eurocopa 2020, fue un duro golpe, no solo en lo deportivo, sino también en lo financiero para una Federación Francesa de Futbol que contaba con su selección para llenar sus arcas.

Los 'Bleus' generaron en la Eurocopa 2020 un total 12,75 millones de euros (15,1 millones de dólares) para la FFF, una cifra muy por debajo de los potenciales 28,5 millones de euros (casi 34 millones de dólares) que se llevará el futuro campeón, en caso de ganar todos sus compromisos restantes.

La selección campeona del mundo obtuvo 9,25 millones de euros por participar en la Eurocopa, dos veces 500.000 euros por los dos empates en la fase de grupos, un millón por el triunfo sobre Alemania y 1,5 millones por clasificar a la ronda de octavos de final.

Lo obtenido por Francia en la Eurocopa 2020, es una cantidad muy alejada de los 32,5 millones de euros (38,6 millones de dólares) acumulados por los galos durante su marcha triunfal en el Mundial de Rusia 2018, una suma récord para la FFF en aquel momento.

A lo obtenido en la Eurocopa, hay que aplicarle una reducción del 30% que se reservó a las primas para repartir entre los jugadores y el personal, negociadas antes por la Federación. A no ser que la selección decida renunciar. Sin embargo, el presidente de la FFF, Noël Le Graët, no cuenta con ello: "Los 'Bleus' han estado jugando gratis durante los dos últimos años. Gracias a ellos también tenemos 100 millones de ingresos por publicidad. No podemos pedir a los 'Bleus' que hagan lo que no pueden hacer", explicó el directivo en la primera fase de la competición.

En el presupuesto presentado para este año, la Federación Francesa de Futbol contemplaba que su selección clasificaría al menos a los cuartos de final, lo que habría representado al menos 2.5 millones de euros más.

