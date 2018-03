OFICIAL, Chivas presenta a "Paco" Gabriel de Anda

Guadalajara, Jalisco, México.- Francisco Gabriel de Anda fue presentado de forma oficial como director deportivo de Chivas en una conferencia que no permitió preguntas de los reporteros y que duró cerca de tres minutos.

José Luis Higuera, Jorge Vergara, Gabriel de Anda, Amaury Vergara y Matías Almeyda se sentaron en ese orden para permitir que el dueño y el nuevo directivo dieran unas palabras.

"Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Chivas en este momento que necesitamos soporte y vamos a hacer de Chivas lo que siempre hemos soñado: el mejor equipo de México y luego del mundo", dijo Jorge Vergara.

Gabriel de Anda extendió la mano del dueño y respondió:

"Entiendo perfectamente que Chivas no es solo un un equipo de futbol es un fenómeno social con una gran responsabilidad. Siempre he creído que el jugador mexicano tiene mucha más capacidad de la que la gente supone y que me inviten a este proyecto me entusiasma y me compromete".

Posteriormente, Amaury Vergara entregó la playera rojiblanca a Gabriel de Anda, quien se la puso y después posaron todos para los fotógrafos.