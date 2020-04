Franco Jara llama "egoísta" a AMLO ante la situación del Coronavirus

Pachuca.- Al parecer al goleador histórico del Pachuca no le agrada nada como el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador manejó la situación del coronavirus en el país.

En una entrevista para Cancha el argentino expresó su descontento por la situación que se vive en el país, además llamó a AMLO "egoísta" pues alentó a las personas a salir de casa y realizar su vida normal cuando debió hacer lo contrario.

"La verdad es que te causa gracia lo que dice, porque con los claros ejemplos que estamos teniendo en grandes ciudades y con un nivel mucho más avanzado que nosotros, que un presidente, para cuidar a su pueblo, que diga tenemos que salir a cenar, abrazarnos y vivir nuestra vida normal cuando hay miles de personas que mueren al día, a mi me parece muy egoísta pensar de esa manera".

Franco Jara en acción en la Jornada 10 antes de suspender la Liga MX | Jam Media

También recalcó que las personas no están haciendo su trabajo, que para que las cosas funcionen deben ayudarse entre todos pero que el mal ejemplo te lo de tu presidente te pone en una total desventaja.

"La sociedad sigue haciendo su vida normal, salen, van, vienen, entran y la verdad es que se están perjudicando a ellos mismos y a la sociedad. Nos tenemos que ayudar entre todos y que venga el presidente de México y te dé esos ejemplos, la verdad que te descoloca un poco", dijo el jugador.

Para finalizar el delantero del club hidalguense confirma que desde el primer momento en Pachuca se cancelaron los entrenamientos, que si bien es más difícil continuar con la preparación, vio la oportunidad de salvaguardar a su familia.

"A mi no me interesa la política ni nada, me interesa el cuidado personal de toda la gente. Soy muy agradecido a México y quiero al país porque aquí mi familia es muy feliz", finalizó el jugador.

Pachuca quien no ha tenido un buen arranque se mantiene en el lugar 11 con 14 unidades, Franco Jara es de los goleadores constantes del equipo, por algo se ha convertido en el máximo anotador de la institución. Cabe recordar que el argentino se marchará al finalizar la temporada para iniciar una nueva oportunidad en la MLS.