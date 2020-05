Fue bonito ser parte del retorno de Algodoneros: Ferreiro, jugador de Sultanes

Guasave.- Ser considerado para jugar en una liga tan presitigiosa como lo es la LMP para nada ha sido una tarea fácil, por lo que jugadores como Francisco Ferreiro son un claro ejemplo de los grandes resultados que se pueden obtener si se dedican al cien por ciento en su preparación.

El pelotero de 26 años de edad jugó para Algodoneros de Guasave en la temporada 2019-2020, donde disputó un total de 37 partidos con un bajo promedio de bateo de .117, sin embargo este año jugará para Sultanes de Monterrey, pues se fue como moneda de cambio y en su lugar llega el receptor local, Heberto Félix.

¿Cómo se sintió en su fugaz paso por Algodoneros de Guasave?

Fue algo muy bonito, si bien no fue una buena temporada para mí, sí resultó una experiencia magnífica y única, al sentir el ambiente de toda la gente guasavense apoyándonos en todo momento, pues es una ciudad muy beisbolera, donde cualquier jugador al llegar al partido siente una gran adrenalina dentro del campo.

¿Cómo asimiló la noticia sobre su incorporación al club Sultanes?

La acepté de buena manera, creo que siempre un beisbolista debe estar preparado para cualquier situación, en especial cuando cambias de equipo, que para la mayoría de jugadores es algo normal que pase eso.

¿Cuál es su objetivo para la temporada 2020 de la Liga Mexicana del Pacífico?

Quiero empezar de la mejor manera con mi equipo de Monterrey, además de estar muy sano y así hacer todo lo posible para ganarme un lugar dentro del róster titular de ese club, lo que no será fácil, pero tampoco lo veo como un imposible.

¿Qué pasaba por su cabeza cuando años atrás no tenía equipo en México y se encontraba laborando en un oficio muy distinto?

Pues en ese tiempo que no estuve trabajando con ningún equipo, fue porque no encontraba cabida en una organización, así que me puse a trabajar para así inspirarme y entrenar más duro en mis ratos libres con el fin de mejorar mi nivel y así pertenecer de nuevo a un club profesional.

¿Quién le ayudó a retomar el camino en el beisbol profesional?

Mis padres. A cada rato me daban muchos consejos y pláticas, las cuales me impulsaron a dar todo de mí, lo que trajo como consecuencia el regreso a los parques de pelota.

¿Qué mensaje le mandaría a la afición de Algodoneros de Guasave?

A toda la afición le quiero decir que muchas gracias por el buen trato que recibía. Siempre llevaré conmigo mi estadía por ese municipio, muy amantes al beisbol, y nos vemos en octubre, primero Dios; algo que extrañaré sin duda será la comida que se da en ese lugar, ya que en lo personal es una de las mejores que he probado.

Te puede interesar

Mexicanos al frente de la LMP

"Si ese problema no se resuelve, buscaríamos otras plazas": Puello

"Pretendo ser mejor pitcher este año con Algodoneros": Jeff Ibarra