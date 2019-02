Fue un partido lindo: Keylor Navas

Barcelona, España.- El portero del Real Madrid Keylor Navas consideró este miércoles que el empate 1-1 con el Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey le supo a poco aunque “fue un partido lindo”.

“Fue un partido lindo, pudimos hacer un gran esfuerzo, todos los compañeros cuando tuvimos que sufrir, sufrimos, cuando tuvimos personalidad para jugar, jugamos”, dijo Navas a pie de campo a la televisión pública española.

Keylor Navas durante el entrenamiento previo al Clásico ante el Barcelona/AFP

Y yo creo que es un partido, que para nosotros no es tan bueno porque queríamos ganar, pero para el que lo vio creo que es un gran partido”, añadió el meta 'merengue'.

Keylor Navas no cree que en la segunda parte, el Real Madrid bajara los brazos, coincidiendo con los mejores momentos del Barça.

Lo intentamos, ellos también son un gran equipo, querían ganar el partido, hay momentos en que hay que saber mantenerse un poco atrás, recuperar un poco piernas para salir de nuevo y así son los partidos”, explicó.

El portero 'merengue', al que Solari utiliza en Copa del Rey, insistió en que pese a su suplencia, va a seguir dándolo todo.

Keylor Navas durante el partido ante el Barcelona/AFP

Desde que llegué aquí lo he dado todo por esta camiseta, obviamente me gustaría jugar más, a todos los futbolistas nos gusta jugar todos los partidos”, dijo.

“No se me está dando la oportunidad, pero cuando se me da no voy a bajar los brazos, voy a disfrutar, en el futbol uno nunca sabe lo que puede pasar en el futuro”, aseguró, al tiempo que advirtió para la vuelta.

Ellos son un gran equipo y tenemos que entrar serios si queremos estar en esa final, creo que somos consciente de que tenemos que darlo todo y lo vamos a hacer”, concluyó.