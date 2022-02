“Fue una temporada de resultados mixtos en Tomateros”

Culiacán.- El tricampeonato era el principal objetivo de los Tomateros de Culiacán en la pasada campaña de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, sin embargo, este se fue de la mano al caer en el séptimo juego de la final ante Charros; ante ello, Héctor Ley López concluyó que los resultados fueron un tanto agridulces, pero no por ello quitarán el dedo del renglón, y aseguró a EL DEBATE que en la siguiente edición seguirán compitiendo por alzar el título.

¿Qué balance tiene después de casi un mes de que cayó el out 27 de la temporada de la LAMP?

Creo que fue una temporada de resultados mixtos, porque en la temporada regular sufrimos mucho para llegar al punto de la calificación. Creo que se nos indigestó un poco ir asentando al equipo, pero sacamos adelante todo y, ya en la postemporada, nos fue muy bien. Fueron siete juegos en donde se nos vino el mundo encima en el juego clave. El último resultado no fue satisfactorio porque no planeamos perder la final. Logramos lo que queríamos, no, pero fue satisfactoria llegar a la final.

¿Habrá algún cambio dentro del equipo, alguna reestructuración?

Nada especial, pero siempre parte de la estrategia con la que nos movemos temporada tras temporada: es movernos con la base de jugadores con experiencia y que siempre se integren muchachos jóvenes, que más adelante serán los jugadores estelares. Este año debutaron siete nuevos peloteros que andan en edades de 17 a 21 años. No podemos hacer nada drástico en un equipo que ha jugado tres finales consecutivas.

¿Cuáles fueron las áreas de oportunidades que encontró esta temporada?

Evaluando el desempeño, fue evidente que esta temporada tuvimos un bajón en la parte del bullpen de nosotros. En los últimos cinco años habíamos estado en los primeros tres lugares de la liga. Esta temporada que viene tenemos que mejorar el bullpen.

¿Qué balance general hace en general de la liga en cuanto a la campaña que acabó?

Las condiciones y reglas con las que operamos en la liga han sido y seguirán siendo más equitativas, que de alguna manera ayuda a que los 10 equipos sean más competitivos y eso es muy positivo. En ese aspecto, la liga ha cambiado mucho.

¿Alguna mejora en la infraestructura que se venga en el estadio para el próximo torneo?

Esta temporada no es de las que estrenaremos una modificación notable para el público, pero sí será una donde vamos a capitalizar parte de las últimas mejoras, entre ellas la de la iluminación, que nos permita crear una dinámica más grande y atractiva entre lo que pasa en el juego y la afición que pasa en el estadio.

¿Qué mensaje le envía a la afición que respaldó al equipo tras perder la final?

La afición nuestra es de primerísima clase porque se compenetra y es solidaria cien por cien con su equipo. Claro que quiere ver el campeonato, y nosotros, como responsables de que esto funcione, queremos los mismo, desgraciadamente no se pudo, pero sí puede que estemos en la competencia, que seamos un equipo contendiente y que eso lo perciba el aficionado y lo disfrute. Nada nos distraerá de nuestro objetivo. Tengan la seguridad de que la temporada que viene seremos contendientes y esperamos ser campeones.