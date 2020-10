Fuerzas básicas van por el triunfo ante Puebla

Mazatlán. Con la consigna de no dejar ir más puntos en casa, las categorías inferiores de Mazatlán FC reciben hoy al Puebla en duelos pendientes de la jornada uno dentro del torneo Guard1anes 2020.



En punto de las 09:00 horas la Sub 20 saltará al terreno de juego, mientras que a las 17:00 horas lo hará la Sub 17, ambos con la necesidad y obligación de ganar para no perder opciones de alcanzar por lo menos el repechaje.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias



En la tabla general el equipo dirigido por Alberto Lucio tiene 14 puntos, pero la zona de clasificación está en 26 unidades por lo cual los Cañoneros no deben de perder la oportunidad e intentar con todo salir con el botín completo en este partido.



El rival en turno, Puebla, se posiciona en el sitio 11 con 21 unidades y un récord favorable de cuatro triunfos, cuatro empates y tres caídas.

Mazatlán sabe que son vitales los triunfos en las dos categorías/ Twitter Chivas

Sub 20

Pese a no haber hecho malos partidos la categoría Sub 20, no ha logrado sumar de a tres puntos desde el juego en casa ante Tijuana, y ya han pasado cinco cotejos desde aquel día, situación que ha rezagado a Mazatlán en sus aspiraciones por colocarse en los planos principales del Guard1anes 2020.



Se espera que para este partido Mazatlán FC pueda contar con algunos elementos que se han perdido los anteriores juegos luego de concentrar con el primer equipo.



En la portería Ricardo Rodríguez estaría bajo los tres palos, mientras que la delantera Sagir Arce podría tener minutos con el equipo, luego de perderse los últimos tres partidos con la Sub 20.



Es evidente que Mazatlán FC extrañó a estos elementos en los anteriores juegos, aunque en caso de contar con ellos para este enfrentamiento podría aumentar sus posibilidades de brindar un buen partido y lograr un resultado favorable.



Puebla, contrincante del Navío, tiene en su poder la octava plaza en la general, con 15 puntos, cuatro más que Mazatlán, quienes de ganar se meten de lleno a la pelea por la clasificación.