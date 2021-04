¡Fuimos timados! Aficionados de Chivas explotan al ver al uniforme plagado de patrocinadores

Guadalajara.- Fue lindo mientras duró. Aficionados de Chivas se volvieron locos al ver que su equipo no saltaría al campo con un uniforme glorioso como el que presentaron en la semana, libre de publicidad pues a unas horas del Clásico Tapatío revelaron el diseño final donde se ve una gran cantidad de patrocinadores.

Desde el pasado miércoles se dio a conocer que Chivas estrenaría un uniforme especial, lo que llamó la atención a los aficionados fue que la anunciaron sin publicidad pero ahora han dado el grito al cielo al ver que solo fue para la venta de la camiseta ya que el uniforme que van a utilizar si tienen a sus mayores fuentes de ingreso.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Si bien las 2021 playeras que fueron vendidas en solo unas horas desde la salida a la venta no incluían los patrocinadores si les dolió que no se pudiera utilizar un uniforme "limpio" y eso lo lamentaron los aficionados de Chivas en redes sociales cuando el equipo reveló la indumentaria ya lista en los vestidores.

Leer más: Liga MX: Pumas se disculpa con reportera que fue besada sin consentimiento por aficionado felino

"Tenían que valer v.. con sus patrocinadores, no pueden lucir un jersey retro por un pu.. partido sin su pu.. sección amarilla", "Si bueno “el escudo de la gente” no se ve tan bien ahí pegado en la sección amarilla, a la fecha no se que chingados es Granvita pero arriba las Chivas", "Se ve horrible con tanta publicidad", son algunos de los comentarios de los aficionados de Chivas.

Esto tiene una razón y es que Chivas tiene un compromiso con estas marcas que debe cumplir y eso es lo que harán al salir con un jersey con sus marcas. Posiblemente en otra situación donde no hubiera pandemia las marcas habrían accedido a no estar presentes pero ahora puede representar perder exposición. Incluso en otras ediciones especiales de Chivas si lograron que no tuviera publicidad.

Leer más: Liga MX pide a equipos reforzar protocolos ante Clásicos de la jornada 16

Aun con todo esto, el diseño fue bien aceptado por lo seguidores que no dudaron en adquiérala y que ya muchos han presumido en las redes sociales. Chivas celebra de manera anticipada con este diseño y partido sus 115 años desde su fundación. El partido será en punto de las 19:00 pm a través de TV Azteca y TUDN.