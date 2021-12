Futbol chino prohíbe a sus jugadores tatuarse para poder ser llamados a la selección

China.- El futbol de China se ha puesto en el ojo del huracán luego de que se revelara que han prohibido que los jugadores que quieran ser convocados a la Selección Nacional no pueden tener tatuajes, con la finalidad de que sean vistos como un ejemplo para la sociedad. La orden la ha dado la Administración General de Deportes de China y aseguran que es la mejor manera para que los niños y jóvenes que vean a sus ídolos en el campo sin tatuajes les ayudará a evitarlos.

Según reveló el medio The Paper, esta medida se aplicará para todos los jugadores que sean elegibles para su Selección. Además de que se le recomendó a todos los que ya tengan algún tatuaje que lo borren para seguir siendo considerado para representar al país. La medida llegó tambien a las Selecciones Sub-20 por lo que nadie en las inferiores podrá ser llamado si tiene algún tatuaje.

Ya en algunas otras ocasiones a los mismos jugadores chinos para evitar que muestren los tatuajes se los han cubierto con algunos vendajes y así jugaron. Incluso han hecho uso de la edición de fotografías para borrarlos de la piel de los jugadores en la toma de las fotografías oficiales de los clubes chinos, casos como los de Zhang Linpeng y Zhang Xizhe algo que ha afectado de cierta forma la libertad de los jugadores.

Leer más: Serie A: Lorenzo Insigne es advertido por Giovinco y le aclara que la MLS es el olvido

Al momento la nueva regla no especifica si se sancionará a los jugadores que no tengan tatuajes visibles, ya que las partes como brazos, cuello, cara y hasta piernas son las que están más tiempo descubiertas, en caso de alguno en el pecho o espalda que por el uniforme no se vea, no se sabe si habrá alguna sanción o si le impedirán el llamado a la Selección de China.

Jugadores chinos que deseen ir a Selección no podrán tener tatuajes | Foto: EFE

En las redes sociales se ha comenzado a hablar de la medida y para muchos aficionados locales ha sido una medida sin argumento ya que piden que hagan algo en lo deportivo que es lo que importante, aunque ya hay quienes aceptan las nuevas medidas y aseguran que es lo mejor que pueden hacer en pro de la sociedad.

Para este 2022 la Selección de China está prácticamente eliminada del Mundial de Qatar 2022, falta de algunos partidos, es más que complicado que pueda calificar por los únicos partidos para este año serán solo amistosos y culminar la eliminatoria de la mejor manera posible. El conjunto chino no va a un Mundial desde el 2002.