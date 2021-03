Gabriel Barbosa es detenido por la policía en un casino ilegal en Brasil

Brasil.- La madrugada de este domingo, Gabriel Barbosa, "Gabigol" jugador del Flamengo de Brasil fue detenido en un casino clandestino en Sao Paulo con más de 200 personas. El futbolista enfrenta cargos por romper el toque de queda impuesto por el gobierno y por no respetar las medidas de salud necesarias.

De acuerdo a EFE el jugador y las personas detenidas en el casino ilegal fueron trasladadas a la comisaria. Ahí fueron registrados y reprimidos sobre que pueden enfrentar cargos contra la salud pública. Luego de algunas horas muchos de los detenidas fueron liberados como medidas de salud y evitar grandes grupos de personas dentro de la comisaria.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Según lo comentado por el comisario, Eduardo Brotero las únicas personas que se quedaron detenidos fueron los que promovieron los juegos ilegales de azar y algunos más que no cumplieron con las mínimas medidas de salud. En el caso del futbolista, asegura que Gabigol no portaba cubrebocas y no tenia una distancia adecuada de las personas.

Leer más: Sergio Agüero estaría apalabrado para llegar al Barcelona y sellar la permanencia de Messi

Aun así se sabe que fue uno de los que pudieron salir de la comisaria, entre otras personas reconocidas, pues también fue sorprendido el cantante de funk MC Gui. El llamado fue anónimo y la policía acudió de inmediato pues en los últimos días a pesar de las restricciones en el país se siguen llevando a cabo muchas fiestas clandestinas.

Gabigol, es el hombre más importante en el equipo brasileño en la actualidad | Foto: @AlexandreVidal1

"Cuando llegamos al lugar, para nuestra sorpresa, no era una fiesta clandestina, y sí un casino clandestino y muy grande con muchas personas aglomeradas exponiéndose al contagio", comentó el comisario.

Brasil tiene un aumento de contagios de Covid-19 en los últimos meses, luego de haberse encontrado las distintas mutaciones del virus que fue afectado a gran parte de las personas. En datos oficiales del país sudamericano hasta este fin de semana se tenían registrados poco más de 11.4 millones de contagios en todo el país con 277 mil 091 muertes, siendo uno de los países más afectados en el mundo.