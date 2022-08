Gabriel Batistuta es embargado por la Justicia Federal por 71 millones de pesos

Argentina.- Se ha dado a conocer que la Justicia Federal de Reconquista se ha efectuado un embargo para el ex jugador argentino Gabriel Batistuta por una cantidad de poco más de 71 millones de pesos argentinos algo así como 10 millones de pesos mexicanos divididos en 3 inmuebles. El embargo sufrido por el ex seleccionado se derivó por una demanda judicial de la AFIP para poder cobrar el Aporte Solidario Extraordinario.

Previo a ello Gabriel Batistuta había interpuesto una medida cautelar para evitar pagar ese dinero, pero ahora la Cámara Federal de Resistencia desestimó esa solicitud por lo que la AFIP ha dado luz verde a querer cobrar su demanda, por ello se le demandó por 71.096.882,09 pesos argentinos, de los cuales solo 46 millones son del concepto de capital y el resto de 25 millones son solo de intereses.

Gabriel Batistuta se ha negado a pagar esta deuda por sentir que eso "vulnera sus derechos, principios y garantías constituciones y en esencial el derecho de propiedad y la garantía de no confiscatoriedad", esto por haberse negado a pagar los impuestos que genera el tener algunas propiedades así como la fortuna que ganó cuando fue jugador.

Ahora el ex jugador está molesto dado que tuvo que pagar de una mala manera la deuda que había con el gobierno argentino. Hace algunas semanas dejó claro que no iba pagar ninguna multa dado que le parecía justo que tuviera que hacerse cargo de algo que otros gobiernos no pudieron poner el regla. Además de que señaló quede todos los casos similares solo el de Carlos Tevez y el suyo fueron señalados de esa manera.

"Yo no estoy de acuerdo, por eso protesté. No me parece justo que yo tenga que pagar por cosas que no hicieron los gobiernos anteriores. Resulta que vos ganaste cosas, tuviste surte en la vida... y ahora sos un mal tipo", sentenció.