Gabriel Gamboa renuncia a la presidencia de la Liga de Ahome

Gabriel Gamboa Ahumada presentó su renuncia como presidente de la Liga Infantil y Juvenil de Beisbol Municipal de Ahome. En la reunión semanal del fuerte circuito, el directivo presentó una carta que fue leída por el entonces Vicepresidente Jorge Enrique Rivera Pérez, quien toma su lugar. En la misiva, el directivo agradeció el apoyo a todos los delegados y señaló que su debido a proyectos personales, no puede seguir al frente.

Sus motivos

Entrevistado al termino de la junta, Gamboa Ahumada se dijo satisfecho por la labor realizada durante su gestión, aunque con tristeza por alejarse de lo que considera una familia.

“Son decisiones cuando el trabajo nos llama con nuevos proyectos y hay que atenderlos, me voy satisfecho, tranquilo, pero triste a la vez, porque es una familia Liga de Ahome, en ocasiones tenemos diferencias, pero deportivas y a fin de cuentas se ve lo amigable de cada uno y el cariño que nos tenemos como personas aquí”.

El “Gaby” declaró que ante la imposibilidad de atender al cien por ciento a la liga, tomó la decisión de dejar su lugar para que lo ocupe una persona responsable y con amplia trayectoria dentro del movimiento de Ligas Infantiles.

“Es un proyecto personal de trabajo y la verdad me absorbe por completo y a la Liga de Ahome no debemos de descuidarla, pero queda en buenas manos, de acuerdo al reglamento de Asociación de Ligas Infantiles y de acuerdo al organigrama que tenemos aquí en Liga de Ahome, que es una de las ligas que cuenta con un organigrama, hay un vicepresidente que toma el cargo cuando el presidente no termina su gestión y la responsabilidad queda en el señor Jorge Rivera Pérez, una gran persona, responsable y que todo mundo lo conocemos”.

Gamboa externó que deja proyectos pendientes, como el dotar de alumbrado a todos los campos de la liga, además de la instalación de una aplicación electrónica en la que serían pioneros a nivel Nacional.

“En realidad hay muchos proyectos que no terminamos de aterrizar, el día de hoy estuvimos viendo una app, que Liga de Ahome sería la primera a nivel Nacional en contar con ella y las personas que nos la vinieron a ofrecer es un padre de familia que él quiere que sea Liga de Ahome el plan piloto para desarrollarla, el alumbrado, quisiera que todos los estadios tuvieran alumbrado, pero quedan en buenas manos y se que esos sueños van a cumplirse para los niños”.

El ahora expresidente, declaró que se va satisfecho por mantener al circuito en los primeros lugares del país, tal y como lo recibió de su antecesor, Alfredo Cervantes Ruiz.

“Lo que más me deja satisfecho es el cumplir con ese gran compromiso que me dejó el Ingeniero Cervantes, de mantener la Liga en los primeros lugares a nivel Nacional, siempre se lo dije yo a él, si no quedo en primer lugar, por lo menos andar ahí y creo que es uno de los logros y satisfacciones que me llevo”.

Le entra al quite

Por su parte, el nuevo presidente, Jorge Enrique Rivera Pérez dio a conocer que tras platicarlo con Gamboa tomó la decisión de apoyarlo en su proyecto.

“Decirte que lo platicamos Gabriel y yo previo a esta reunión y lo estamos apoyando en su proyecto”.

Rivera Pérez asegura que toma la liga en un buen nivel deportivo al igual que en lo administrativo, por lo que le dará seguimiento a los proyectos pendientes.

“Muy bien, en muy buen nivel deportivo, administrativamente bien, vamos a darle seguimiento a los proyectos que vienen, tenemos en puerta los torneos Nacionales, tenemos en puerta un congreso que tendremos aquí en la ciudad de Los Mochis y vamos a darle seguimiento a todos los proyectos”.

El empresario se dijo consciente del compromiso que adquiere, sobre todo por ser una de las principales ligas en todo el país.

“Es un compromiso muy grande, ya que todos sabemos que es una de las ligas más importantes a nivel Nacional y trataremos de hacerla crecer más”.

Rivera señaló que a la brevedad hará una reunión extraordinaria para dar a conocer como quedará integrada su mesa directiva.