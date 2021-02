Gabriel Torres: "Buscaré escribir mi propia historia y estar a la altura de Pumas"

Ciudad de México.- Luego de la incorporación de Gabriel Torres con el cuadro de los Pumas de la UNAM, el futbolista panameño fue presentado de forma oficial este martes por parte del director deportivo, Jesús Ramírez. De esta manera el veterano será el nuevo artillero junto a Juan Ignacio Dinneno y Emanuel Montejano.

Torres, procedente de Independiente del Valle llega con la importancia de apoyar el eje de ataque de los Capitalinos. Portando el dorsal número 8, el nuevo elemento de los felinos no promete goles, sino que el equipo del profesor Andrés Lillini sume unidades para repetir la final pasada.

"Vengo a Pumas a ser uno más, a tratar de apoyar y que seamos un equipo competitivo. Trataré de brindar parte de mi experiencia para ayudar a mis nuevos compañeros en anotar muchos goles. Prometo mucho trabajo y entrega para conseguir el objetivo colectivo!, explicó en su presentación.

El oriundo de la Ciudad de Panamá piensa en equipo más que en la técnica individual, por lo que el espera ser un colaborador en su nueva plantilla para que recuperen los puntos que no han sido efectivos en las últimas dos semanas, en el Guard1anes Clausura 2021:

"En todos los equipos donde estuve conocí el gol, deseo que en Pumas no sea la expeción. No me enfocó en marcar goles, los tres puntos son más importantes, para mí las unidades irán por encima de todo", enfatizó Gabriel Torres.

El centroamericano reconoce que el actual plantel de los auriazules se localiza con diversas figuras juveniles, especialmente en la vanguardia, por la lesión de Juan Ignacio Dinneno, de manera que reconoce la labor que tendrá que realizar para recuperar la senda del gol universitario.

"He visto parte del equipo, muchos de ellos son jovenes, que tienen intensidad de juego y eso me conviene para poderlos ayudar, a poder conseguir cosas importantes. Sabemos que es clave que Dinneno se recupere lo antes posible, pero por ahora vamos a ser competentes en la cancha y espero jugar lo antes posible", dijo.

Por lo pronto, el jugador de 32 años desconoce si estará en la próxima convocatoria del día sábado contra Rayados, de modo que en el momento oportuno de sumar sus primeras unidades buscará ganarse a la afición, y hacer un papel destacado en el grupo Capitalino.

"Buscaré escribir mi propia historia, ojalá pueda estar a la altura de todo. Además de ganarme a la afición porque vengo a dar la vida por esta institución y de estos colores", finalizó el refuerzo de los Pumas.