Gallos de...¿Sinaloa? Rocha Moya advierte dos condiciones para 'mudanza' de Querétaro

Culiacán.- Este lunes 14 de marzo el Gobernador Rubén Rocha Moya, confesó que ya fue buscado para un posible arribo del equipo Gallos Blancos de Querétaro a Sinaloa, una plaza que ya ha contado con futbol de primera división gracias a dos temporadas de Dorados en la Liga Mx.

Así lo dijo el político de la coalición Morena-PAS durante la conferencia "semanera", donde detalló que fueron personas de Grupo Caliente quienes se acercaron a discutir la opción y podría ser esta misma semana cuando se reúnan para tocar los términos.

Rocha Moya se mostró cooperativo con la opción de traer a Culiacán un espectáculo para todos los aficionados del futbol, pero advirtió que tendrían que cumplirse dos opciones: la primera, que no sea solo porque están sancionados sin pública un año, y la segunda, cuáles serían los términos del acuerdo.

Leer más: Liga MX: Pumas vs New England ¿Dónde y cuándo ver los 4tos de final vuelta de la Concachampions?

"En primer lugar, que no se quieran venir para acá nada más porque no los quieren un año, es la primera cuestión; la segunda es cuáles son las condiciones en las que podemos recibirlos y no me desestima el asunto(...)Lo voy a ver y si las circunstancias son en buenos términos lo hacemos", externó.

Otro punto resaltado por el originario de Badiraguato, Sinaloa, es que antes de dar luz verde por completo tiene que presentar el proyecto ante el Congreso del Estado porque "ahí hay un problema de la concesión, hay un problema que no existe tal cosa, lo hicieron hace tanto tiempo y ya han trabajado sin concesión".

Rocha Moya se mostró positivo ante la posibilidad de que Querétaro se mude a Sinaloa, aún así, dijo que tal vez no vaya, y si lo hace, sería "los políticos no vamos porque nos gusta, vamos para que nos miren ahí".

Leer más: Liga MX: Andrés Lillini, DT de Pumas, suspendido dos partidos por insultar al árbitro Fernando Hernández