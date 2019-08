Gana tapatío oro en juegos mundiales para Policías y Bomberos

Guadalajara.- El policía tapatío y nadador, Eduardo Sánchez, obtuvo su primera medalla de oro en unos Juegos Mundiales de Policías y Bomberos y aún le falta una competencia más.

Con esta presea, conseguida en 100 metros mariposa, suma siete en total -incluidas tres de plata y tres de bronce- y ya superó su propio desempeño de las tres ediciones anteriores, durante las cuales ganó nueve.

"Anímicamente estoy muy emocionado por ser mi primera medalla en mundiales; físicamente me siento cansado, pero eso no importa ahorita. Me siento feliz, contento y orgulloso de haber conseguido este resultado en la alberca para México y para mi corporación"