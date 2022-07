¿Ganó Checo? Fórmula 1 se equivoca y da como ganador al mexicano en el GP de Austria

Austria.- Tal parece que la Fórmula 1 tenía en mente al mexicano, Sergio "Checo" Pérez luego de su abandono en el Gran Premio de Austria que no lo olvidaron en la premiación poniendo su nombre en el podio como el primer lugar omitiendo al de Charles Leclerc quien fue el que se llevó la carrera. Y claro ese momento no pasó desapersabidos por los aficionados mexicanos que de inmediato lo hicieron tendencia en las redes sociales.

Durante la premiación final del Gran Premio de Austria, la Fórmula 1 a través de su emisión colocó los nombres de los 3 pilotos que ganaron el podio y todos con un error, ya que hubo quienes no estuvieron como el mexicano o Carlos Sainz y que además le pusieron otra escudería a la que no pertenece. Por si fuera poco el piloto ganador fue el mexicano Checo Pérez quien según la Fórmula 1 corrió con Ferrari.

La imagen de inmediato se viralizó con el nombre del mexicano en el centro, en el segundo a Carlos Sainz con Red Bull y en el tercer lugar a Max Verstappen corriendo aparentemente con Mercedes. Si bien esto solo se trató de un error no se lo perdonaron a la Fórmula 1 y ha sido motivo de burla en las últimas horas en las redes. De momento no han emitido ninguna versión respecto al error dejándolo solo de esa forma

Así la F1 dio como ganador a Checo Pérez | Foto: Especial

Checo Pérez luego de algunos choques durante la carrera decidió que luego de 26 vueltas ya no podría continuar y al entrar a Boxes pero ya no salió pues los daños a su auto fueron muy fuertes por lo que sus mecánicos decidieron que ya no era buena idea que saliera y el mexicano dejó toda posibilidad de remontar y no puso sumar puntos.

Con este resultado se dio un movimiento en la pelea por el título en donde bajó del segundo al tercer puesto al quedarse con 151 puntos superado ya por Leclerc y Verstappen quien aunque no ganó la carrera si pudo hacerse de buenos puntos. Ahora se ha prepararán para la siguientes semanas dado que viene una pausa para llegar a la pista de Francia el siguiente 24 de julio.