Garay carga contra el Valencia y el club responde

España.- Todo un lío se ha montado este día con las acusaciones del futbolista argentino Ezequiel Garay contra su equipo el Valencia, en las que hablaba de una campaña de desprestigio sobre el, debido a un supuesto rumor acerca de que el futbolista había rechazado una oferta de 2,7 millones de euros para su renovación, además de acusarle de ser desleal.

Me da mucha pena llegar a este punto, pero me veo en la obligación de hacerlo, dado la campaña de desprestigio que se está haciendo en contra de mi persona. Lo fácil hubiese sido que mis abogados hiciesen un comunicado y yo lo publicase, pero creo que en la vida hay que ir de frente, y por eso me he decidido a dar la cara", señaló en un directo en Instagram.