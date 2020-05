Gareth Bale defiende su pasión por el Golf

España.- Cansado de las criticas a su persona por su amor al Golf, el jugador del Real Madrid estalló contra sus detractores del país español, y señaló que no entiendes la molestia de las personas, pues siente que el Golf le ayuda a estar mejor concentrado para después jugar al futbol.

Bale siempre ha defendido su afición por el Golf, e incluso ha compartido imágenes y videos de él mismo jugando en el jardín de caso durante la cuarentena, situación que la prensa critica y adjuica a su bajón de juego en los partidos del Real Madrid en la actual temporada.

Muchos tienen problemas con que yo juegue a golf. Y no sé la razón porque he hablado con los médicos y no pasa nada. Sobre todo los medios de comunicación, que creen que no es bueno para mí. Ellos dicen que debería de estar descansando porque puede causar problemas y lesiones”, declaró en el podcast de golf “The Erik Anders Lang Show”.

El ex jugador del Tottenham inglés explicó que le gusta el Golf porque le ayuda a alejarse un poco del futbol y cualquier cosa negativa que pase por su mente, además comparó su situación la del jugador de los Golden State Warriors, Stephen Curry, quién también juega al Golf en su país, Estados Unidos.

Simplemente me gusta salir a jugar pensando que tengo 18 hoyos por delante. En ocasiones veo a gente en América, por ejemplo Stephen Curry, que juega la misma mañana de partido. Aquí, si yo juego dos días antes del partido es como ‘¿qué estás haciendo?’”, declaró.

Gareth Bale: "Mucha gente tiene problemas con que yo juegue al golf. Sobre todo, en los medios, que si debería descansar, lesiones... En América, por ejemplo, Curry juega en la misma mañana de un partido. Aquí, si juego dos días antes de un partido te critícan". pic.twitter.com/2MxZIDe4AM — Puro Madrid (@PuroMadridWeb) May 26, 2020

Otra de las cosas que Bale lamenta del pueblo español es que se basen siempre en los resultados, y al mismo tiempo no le dan importancia al desempeño en cada partido, sin embargo expresa que el se siente feliz y no le da mucha importancia a lo que los demás digan u opines acerca de su persona.

Lo que pasa ahora con el fútbol es que todo se basa en los resultados, ese es el problema. Puedes jugar increíblemente bien, pero no marcar en cinco partidos y todos dicen que estás atravesando un momento terrible”.

“A los aficionados les gustan los goles, las asistencias, las cosas asombrosas... y eso no siempre sucede. He podido jugar horrible, pero he marcado dos goles, y todos dicen que hice un gran partido. La gente puede tener sus propias opiniones, pero mientras que yo sepa que he hecho todo lo posible y que he jugado tan bien como puedo, ya estoy feliz”, concluyó.

