"Gareth Bale es intocable": Real Madrid

Madrid, España.- Intocable. Ese es y así está Gareth Bale en el actual Real Madrid. Con el galés no hay duda alguna y desde la zona noble del Bernabéu no tienen inconveniente alguno en afirmar que el ex del Tottenham es fijo e indiscutible en el próximo proyecto de Zinedine Zidane. Nadie dentro del club, ni dirigentes, ni técnicos, duda del papel que jugará Bale en el equipo blanco en los próximos años. Siguen confiando plenamente en Bale y así se lo trasladaron al propio jugador al terminar la temporada.

3 in 4 years, what a team to be part of! Thank you to all of the fans for their support this year #HalaMadrid Una publicación compartida de Gareth Bale (@garethbale11) el 5 de Jun de 2017 a la(s) 3:59 PDT

En los últimos días, rumores de todo tipo apuntan a una posible salida de un componente de la BBC, extremo que está en suspenso hasta el desenlace de la trama planteada por Cristiano Ronaldo. Lo que sí tienen claro por el Bernabéu es que Bale está capacitado para asumir galones, tal y como hizo en la primera parte de la temporada que expira el próximo viernes. En muchos momentos tiró del equipo y lo hizo con buen juego y goles. La lesión sufrida en Lisboa cambió todo y el panorama varió por completo.

Pese a las lesiones sufridas en ambos sóleos una vez recuperado de la operación sufrida en el tobillo derecho, la confianza en Bale es total y absoluta, más allá de que su fichaje fuera un empeño de Florentino Pérez. Los informes técnicos que hay en el club hablan de amplia capacidad de mejora y ahora son los médicos los que están buscando poner freno al problema que sufre en el sóleo y que le impidió ser titular en Cardiff.

At home we create in white. Our 2017/18 @adidasfootball home shirt. @realmadrid #HereToCreate #HalaMadrid Una publicación compartida de Gareth Bale (@garethbale11) el 14 de Jun de 2017 a la(s) 5:05 PDT

El jugador tampoco tiene intención alguna de salir del Real Madrid. Es feliz en Madrid y está plenamente identificado con el proyecto, tal y como demostró con la renovación firmada hace nueve meses y por la cual vestirá de blanco hasta 2022. No tiene dudas de ningún tipo y las millonarias propuestas que tiene sobre la mesa no le hacen cambiar de idea.

Bale dio la espalda a todas las ofertas de los mejores equipos de la Premier League para jugar en el Real Madrid por su madridismo y deseo de ganar muchos títulos y triunfar en el club blanco. Sabe que tiene pendiente lo último y lo tiene metido en la cabeza.

And to end the day, here’s our new @adidasfootball away shirt. Can’t wait for the new season with @realmadrid ! #HereToCreate #HalaMadrid Una publicación compartida de Gareth Bale (@garethbale11) el 14 de Jun de 2017 a la(s) 7:08 PDT

El PSG, según apuntan los últimos rumores aparecidos, ha sido el último equipo en pensar en la posibilidad de fichar al galés, idea descartada ante la doble negativa de escuchar propuestas tanto del jugador como del Madrid. Zidane le quiere a su lado y los dirigentes del club también. No hay duda alguna y salvo un inesperado giro en los acontecimientos, Bale seguirá de blanco una campaña más, tal y como aseguraron fuentes de la entidad blanca a MARCA.

Con información de MARCA