Gareth Bale vuelve al campo luego de meses en la banca del Real Madrid por ordenes de Zidane

Finlandia.- Poco más de 6 meses tuvieron que pasar para que Gareth Bale volviera a pisar el terreno de juego de un partido oficial, su selección debuta este jueves en la Liga de Naciones ante Finlandia y será la oportunidad para el galés de volver a mostrar su calidad esa que aparentemente no tiene cabida en el Real Madrid.

Si bien el momento no es el mejor en su carrera luego de que en el Real Madrid no tiene actividad meramente por decisión del entrenador Zinedine Zidane, hoy tendrá ese regreso esperado al campo. Aun así es una opción algo arriesgada pues es bien sabido que las lesiones en la carrera del galés han sido una constante y ahora con poco más de 6 meses sin actividad le podría costar estar más tiempo fuera si tiene una lesión.

Aun así se perfila como titular y por su fuera poco como el capitán del equipo, cargo que ha traído en los últimos años desde su llegada al Real Madrid. Este partido no solo será de importancia para su país si no que también en el centro del conjunto merengue estarán pendiente por cualquier situación que pueda pasar con el futbolista, desde una lesión o ver sus condiciones y que pueda tener una nueva oportunidad en el regreso a LaLiga.

Durante la semana Bale se robó los reflectores pues habló abiertamente lo que vive en su actual club y confesó que el Real Madrid lo tiene atado de manos pues no lo dejan irse pero tampoco lo ponen a jugar y es algo que no tiene una razón de ser para el futbolista que aun así no se muestra preocupado por eso mientras le paguen lo que se ha estipulado en su contrato que asciendo a 15 millones de euros por temporada.

Cuando vengo con mi selección soy muy feliz y estoy muy cómodo Lo que se diga en Madrid no me afecta, ya tengo experiencia en lidiar con eso. Aquí estoy motivado para jugar al futbol", dijo para Sky Sport.

Por su parte el Real Madrid especialmente por parte del entrenador ha dejado claro que su intención es no contemplarlo para la siguiente temporada y que buscaría que dejara el equipo, pero lo que detiene la salida es el alto costo de su contrato el cual aun resta algunos millones más. Todo eso sumado a su alto sueldo que pocos equipos podrían pagar.

El partido de debut de Gales es este jueves ante su similar de Finlandia en punto de las 13:45 pm tiempo del centro de México y podrá ser visto totalmente en vivo por SKY Sports. Su segundo duelo se llevará a cabo el día domingo 6 de septiembre a las 8:00 am ante Bulgaria de igual forma será televisado por SKY Sports.

Por el momento no existen ofertas claras para el jugador que una vez que finalice estas dos primeras jornadas de la Liga de Naciones deberá volver al Real Madrid y de ahí dependerá totalmente del entrenador si lo quiere poner en el campo o volver a mandarlo a la banca. En esta temporada anterior solo pudieron ganar LaLiga, en la Copa del Rey y en Champions League quedaron fuera de forma inesperada.

