Gargano se lanza en contra de Antonio Mohamed

Monterrey, Nuevo León.- El mediocampista de Rayados de Monterrey, Walter Gargano, se mostró muy molesto por lo que no escondió su disgustó con el técnico del equipo, Antonio "Turco" Mohamed, quien de hecho asegura, estar vinculado en cuestiones económicas con representantes además de ya no quererlo en el club.

Walter Gargano explotó debido a las formas de Mohamed y expresó su deseo de salir del club.

De acuerdo con a una entrevista que el jugador dio para un programa deportivo de su país, Walter Gargano señaló que ha sufrido durante los últimos seis meses en la sultana del norte, además de indicar que algunos entrenadores tienen vínculos con los representantes para así hacer y deshacer a su antojo.

"No me voy aguantar en donde un entrenador no te quiere, donde te rompes el alma, te entregas. Es una tristeza lo que me ha hecho el entrenador porque se ha comportado muy mal conmigo, le he entregado el cien por ciento dentro del campo y fuera del mismo, pero bueno, esto es futbol y uno tiene que entender que hay negocios de por medio", comentó Gargano.

"Algunos entrenadores se quedan con la torta, no lo permití y eso le molestó mucho"



Walter Gargano se confiesa





Además el futbolista uruguayo dijo que el negocio en el futbol mexicano es un tema importante, ya que algunos entrenadores se ofician de representantes por lo que buscan quedarse con alguna ganancia, sin embargo el jugador recalcó que él no se dejará llevar por esas situaciones.

Walter Gargano: "No quiero estar más en Monterrey, no es por la ciudad ni por la afición, es por el entrenador"

De igual manera el jugador expresó que su representante ya se encuentra trabajando para llegar a un acuerdo con los Rayados y así poder salir de la institución.

Finalmente Gargano expresó su deseo de regresar al futbol de su país, al que asegura sería un sueño llegar, especialmente con el equipo de Peñarol.