Gattuso habría corrido al 'Chucky' de entrenamiento del Napoli

Italia.- Otra vez el delantero mexicano Hirving Lozano se encuentra en el ojo del huracán, y no por sus actuaciones dentro de la cancha, pues desde Italia se habla de un gran altercado entre el mexicano y el entrenador Genaro Gattuso, donde el “Chucky” fue expulsado de los entrenamientos.

Una publicación del medio italiano, 'Corriere dello Sport', publicó un reporte este martes donde señalan que en un entrenamiento previo a la semifinal de Copa de Italia, el entrenador Gattuso no soportó una actitud apática del mexicano y terminó echandolo de las canchas del club napolitano.

No es secreto para nadie que el ”Chucky” Lozano no pasa por un buen momento en el Napolí, pues su participación en los partidos es casi nula, debido a que el entrenador no cuenta con el mexicano para su esquema, pues lo considera un jugador sumamente ofensivo que no tiene sacrificio defensivo.

Desde la llegada de Gennaro al banquillo napolitano en diciembre pasado en sustitución de Carlo Ancelotti, Lozano ha ido perdiendo protagonismo en el equipo, al grado que solamente en un partido (Octavos de Final de Copa ante Perugia) fue titular, y parece que no participará en la final contra la Juventus.

¡Con Chucky no Gatusso!!! Prensa Italiana señala que el técnico echó de la práctica a Lozano por mostrarse apático. Serie A por volver y la final de la Copa italiana en puerta ( miércoles) �� pic.twitter.com/DHYuU2nL3F — Vero Rodríguez (@verockstar) June 16, 2020

Ante la poca participación en la Serie A, de Hirving Lozano, varios medios ya hablan del interés de equipos como Everton, West Ham, Newcastle y Atlético de Madrid por el mexicano, este último que ya cuenta con el mediocampista Héctor Herrera, quién tampoco ha tenido mucha participación con el conjunto del “Cholo” Simeone.

