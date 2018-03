Golovkin temió que su pelea ante "Canelo" quedara cancelada

Ciudad de México.- Gennady Golovkin calificó el positivo por clembuterol de Saúl Álvarez como "una situación terrible" y aseguró que, al enterarse de la noticia, pensó que la pelea del próximo 5 de mayo se cancelaría.

"Pensé era una situación peligrosa que podía cancelar la pelea. Soy un atleta, un atleta profesional. Para mí, como boxeador, si alguien ha dado positivo se cancela, no importa si es en dos meses. Soy un boxeador y es una situación peligrosa. Espero que los nuevos exámenes vengan limpios y se haga la pelea, pero mi punto es que es una situación terrible", dijo el pugilista kazajo.

El Canelo y su equipo aseguran que el positivo se debió al consumo de carne contaminada, sin embargo, más allá del motivo, Golovkin señaló a los colaboradores del boxeador mexicano y afirmó que ellos son los culpables porque deberían cuidar todos los aspectos antes de una gran pelea como la que se espera en Las Vegas.

"Si fue carne, la leche o la alimentación es otra historia. La Comisión (Atlética de Nevada) nos dijo que dio positivo y eso es muy malo. Pero creo que no es un problema de la carne, no es solo su problema, es un problema de su equipo. Si son profesionales deben entender y saber lo que come", agregó GGG.

Por su parte, el entrenador de Golovkin, Abel Sánchez, no se encuentra del todo satisfecho con la justificación de la carne contaminada y pidió que se estudie más a fondo el caso.