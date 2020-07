Gennaro Gattuso preocupado por el accionar de su equipo a dos semanas para su duelo ante el Barcelona

Italia.- Con las miras puestas en la Champions League, en Napoli sigue preparándose de la mejor manera posible, desde la vuelta a la actividad el equipo de Gattuso ha sido muy irregular, tanto que ha caído hasta el lugar número 7 de la clasificación, si bien el haber ganado la Copa de Italia les concedió el pase directo a la Europa League, para su entrenador no es suficiente y se preocupa por tener un equipo más competitivo.

Con solo dos semanas para prepararse para el partido ante el Barcelona en la vuelta de los 8vos de Champions League, en donde en el juego de ida se fueron empatados a 0. Ahora la dificultad es más grande pues deben visitar el Camp Nou para buscar su calificación a la siguiente ronda, si bien es cierto llevan la ventaja de que puede anotar de visitante el mismo Gattuso sabe que mientras jueguen de la misma forma que en su liga no les podrán ganar al equipo Culé.

"Si continuamos de este forma, con esa actitud y este juego, lo único que puedo decir es que el Barcelona en la Champions no le haremos ni cosquillas", comentó el italiano. Esto luego de una derrota ante el Parma este martes y un empate ante el Cagliari hace un par de días más. Esta sería la única salida para limpiar la mala temporada que han vivido pero de no avanzar ante el Barcelona el mismo Gattuso podría correr el riesgo de no continuar frente al equipo.

El mexicano Hirving Lozano ha sido el revulsivo que el entrenador ha necesitado en los últimos partidos, pero ante las constantes lesiones y ausencias de sus futbolistas en la delantera ha optado por que el Chucky ocupe otra posición lo que hace que se pierda la sorpresa en el ataque o contragolpe. Mismo que repercute en jugadas de gol para el rival y que en ocasiones van directo al marcador.

Estamos concediendo ocasiones y fallamos para que los oponentes acaben marcando. Ya nos ha ocurrido en varias ocasiones y debemos solucionarlo ya que nos están generando demasiados problemas".

Qué sigue para el Napoli en su liga

El conjunto napolitano aun puede aspirar a subir algunas posiciones, pero alcanzar los puestos importantes ya es bastante difícil, aun así están en juego 9 puntos más que podrían hacer más decorosa su participación e iniciar la temporada 2020-2021 con un mejor animo. En su primer duelo está el Sassuolo equipo que visitará la casa del Napoli el sábado 25 de julio. Para el martes 28 de julio entrarán a la casa del Inter y para cerrar su temporada reciben a la Lazio en su estadio el domingo 2 de agosto.

Una vez acabe sus compromisos domésticos, prepararán su rutina y viajes a Barcelona para enfrentarse al equipo de Quique Setién en busca de la siguiente ronda, en caso de avanzar irán directo a Lisboa para concertarse para alguno duelo más por tierras portuguesas para los 4tos de final y si corren con suerte ahí permanecerán hasta que su participación culmine.

