George Weah cree que Cristiano Ronaldo no es el mejor del mundo pero aplaude el trabajo que ha hecho

Italia.- En las últimas horas el nombre de George Weah se ha vuelto a escuchar pero ahora por las palabras dedicadas a Cristiano Ronaldo y su gran récord que consiguió el pasado fin de semana con el gol que lo convirtió en el máximo goleador en la historia del futbol, pero también aprovechó para dejar claro que el astro portugués no es el mejor futbolista.

Weah quien vio su mejor paso en el futbol como jugador del Milan en donde ganó un Balón de Oro y que ahora funge como presidente de Liberia se animó a hablar del récord conseguido por el 7 de la Juventus sin dejar de lado la gran alegría que le causa ver a un hombre que lucho por estar entre los mejores del futbol actual.

"Cristiano Ronaldo es un ejemplo de como combinar el trabajo duro y la pasión por el juego, y cómo eso puede traer resultados", refiriéndose a los 760 goles que ha marcado el luso en su carrera como futbolista. Asegura que todo es bueno en él por su humildad y mantener el piso durante tanto tiempo.

Pero también habló sobre algo más personal como no considerarlo como el mejor del mundo, George Weah no dijo nombres de quién es para según su criterio el mejor jugador de futbol, pero si dejó claro que CR7 hizo muy bien todo para superarse pero no para ser el mejor de la tierra.

"No es el mejor jugador del mundo, pero entrenó duro para convertirse en lo que es. Admiro a Ronaldo porque se mantuvo humilde y trabajó para merecer todo lo que tiene. Luchó para llegar a donde está ahora", comentó para el medio italiano Gazzetta dello Sport.

Aunque fuera de su opinión personal lo considera como un buen futbolista y eso continua con la típica discusión de los fanáticos sobre los dos jugadores que merecen ese puesto con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Incluso George Weah aunque tiene un pasado con el Milan admite que de niño su equipo fue la Juventus y ahora asegura que desea de todo corazón que sea el equipo de Turín quien se queda con el Scudetto al final de la temporada aunque recientemente tienen problemas para conseguir los puntos y una mejor posición en la tabla.

