Georgina Rodríguez deja emotivo mensaje a Cristiano Ronaldo tras recibir el premio "Golden Foot"

Europa.- Este domingo Cristiano Ronaldo fue galardonado con el premio "Golden Foot" cortesía de World Champions Club, que premia a los jugadores mayores de 28 años con una carrera exitosa como la que el astro luso ha creado desde hace ya más de una década. Pero más allá del reconocimiento que recibió quien se llevó los aplausos fue su pareja Georgina Rodríguez que no dudó en dejarle un hermoso mensaje por su logro.

Si bien ya se había dado como ganador a Cristiano Ronaldo pues el pasado 1 de diciembre se anunció que él era el afortunado, fue hasta hoy que pudo entregarse y hacer la ceremonia. Es por eso que una vez con el premio en sus manos, Georgina compartió algunas fotos del momento y no dudó en compartirlas en sus redes sociales.

"Golden Foot 2020. Enhorabuena amor mío. Te lo mereces todo y más", fueron las palabras que la bella modelo le dedicó al jugador de la Juventus por su reconocimiento. No es la primera vez que Georgina se hace presente con un mensaje de apoyo a su pareja, pues en cada uno de los título que ha ganado en los últimos años ella ha estado ahí para ser su apoyo.

Cristiano Ronaldo no se quedó atrás y en su cuenta de Instagram también compartió un mensaje por haber resultado ganador, en donde agradece el apoyo de todas las personas que votaron por él, además del honor que representa para él estar junto a grandes estrellas del futbol mundial.

"¡Es un honor para mí ganar el @goldenfootofficial y ser inmortalizado en el Champion Promenade en Mónaco, junto con algunas de las más grandes leyendas del fútbol de todos los tiempos! Estoy realmente honrado y quiero agradecer a los fanáticos de todo el mundo por haber votado por mí", escribió CR7.

Respecto al mensaje de Georgina, Cristiano Ronaldo no se hizo presente con una respuesta y solamente dejó su like, es no quiere decir que le reste importancia a lo que su pareja ha hecho por él al compartir un lindo mensaje, pero es bien sabido que el jugador es un poco limitado para las muestras de afecto. Dicha publicación ya ha rebasado las 519 reacciones en apenas 3 horas que se publicó.

Georgina Rodríguez ha declarado que al inicio era muy difícil ser la pareja de Cristiano Ronaldo, especialmente por las rutinas de ejercicio que él estaba acostumbrado a realizar y que a ella le daba pena no poder estar a la par, pero con el tiempo se entendieron muy bien y llegaron a tener una conexión muy buena por lo que un logro personal de cada uno es muy satisfactorio para la pareja.