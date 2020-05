Georgina Rodríguez enciende las redes con su reveladora foto

Portugal.- La pareja de Cristiano Ronaldo y modelo Georgina Rodríguez sorprendió a sus seguidores en sus redes sociales al mostrar como tiende la ropa recién lavada para que esta se seque. Lo que causó revuelo fue la manera en la que lo hizo.

Con un día soleado de fondo y la ropa lista para ser acomodada, la argentina posó de una manera muy provocativa al dejar ver parte de su cuerpo mientras hacia labores de la casa.

Bajo la etiqueta de "Paños al aire" Georgina muestra su sensual foto, que ha recibido muchos comentarios admirando su físico y mucho otros más like que casi superan los 2 millones. Pero lo que deja sorprendido a varios es que Cristiano Ronaldo no se ha hecho presente en la publicación con algún like o comentario.

No es un secreto que la pareja es una de las más solidas del mundo del deporte y el modelaje. Además son dos disciplinados con el ejercicio que les ha dado la satisfacción de poder mostrar su cuerpo sin ninguna pena ante las cámaras.

Ronaldo y Gerogina tiene más de un mes en Funchal, Medeira esto en Portugal luego de que se desatara la pandemia de Covid-19 se refugiaron en su casa junto a la madre del futbolista, aparentemente en los próximos días tendría que volver a Italia para reportar con su equipo pero todo dependerá de si las condiciones sean las adecuadas.