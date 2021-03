Georgina Rodríguez reveló las tareas que Cristiano tiene prohibido hacer en casa

Italia.- Georgina Rodríguez, la dulce y encantadora esposa de Cristiano Ronaldo desveló el tipo de vida que mantiene con el futbolista en su propio hogar con la revista Sportweek, donde el fin de semana fue la estrella principal por su enorme belleza y al referir como es vivir con el portugués.

Y no sólo eso, pues la modelo Argentina reveló que Ronaldo tiene prohibido realizar todo tipo de tareas domésticas en su casa. Su pareja es su motivación, por lo que ella en ocasiones cocina para él después de un día de trabajo con la Juventus y en ocasiones su chef personal.

"Él no cocina. Después de entrenar toda la mañana, se merece encontrar un buen plato de comida en la mesa. Tenemos un chef y yo aveces le cocino", declaró Rodríguez.

Además ella comentó que así como Cristiano no es para cocinar, tampoco lo es para intercambiar una bombilla por los distintos trabajos que debe de hacer durante el día. Además de hacer la pregunta ¿Cambiarías una bombilla a casi de 20 pies del suelo?, Mejor no. Cuídate y has lo tuyo.

Georgina mantiene muy linda su figura con mucha disciplina y ejercicio en casa. Y para mayor inspiración habló de lo que CR7 transmite para ella cuando están juntos en su espacio, y realizan alguna actividad en pareja, recalcando sus rutinas en su propio gimnasio.

"Compartimos el gimnasio porque solo teneos uno en casa. He aprendido mucho de él. Me ayuda, me enseña y me motiva. Al final eres el reflejo de lo que ves, y yo lo veo. Gracias a él me siento aún mejor. Al principio me daba pena entrenar con Cristiano, pero todo cambio y ahora es mi inspiración", dijo Georgina.

Georgina Rodríguez sonríe mientras abraza a Cristiano

Instagram georginagio

El amor de Georgina por Cristiano es muy hermoso, tanto que mantiene la ilusión de volver a ser madre junto al lusitano. "Nos gustaría volver a ser padres, pero queremos que suceda cuando eso ocurra. Mi familia es mi prioridad, mis hijos y mi esposo son lo primero en mi vida", finalizó Georgina Rodríguez.