Gerard Piqué disfruta sus vacaciones y practica buceo con una inesperada amiga (Video)

Malvidas.- A través de sus redes sociales el defensa central del Barcelona, Gerard Piqué compartió un video donde se le ve buceando en las aguas de Maldivas como parte de sus vacaciones, acompañado de una inesperada visita, y es que una tortuga se acercó al futbolista mientras este nadaba cerca del bote en el que se encontraba su familia.

El clip no mayor a un minino se puede ver como uno de sus hijos ve a su padre mientras este comparte un interesante momento con una tortuga que de casualidad se acercó a donde ellos se encontraban. Dicho encuentro fue compartido en su cuenta de Instagram con el mensajes "My new friend.." (Mi nuevo amigo).

Solo día anterior publicó una foto familiar donde se puede ver a sus dos hijos y a su guapa esposa Shakira quien desde hace ya varios años es la pareja del jugador. Dicha imagen muestra en primer plano a ellos viendo hacia el horizonte mientras que de fondo se puede apreciar las distintas tonalidades del agua junto a la arena blanca.

Actualmente se encuentra en Malvidas en una pequeña isla en compañía de su familia disfrutando de sus vacaciones, se desconoce si se integrará a los entrenamientos de su equipo este domingo o sera hasta la siguiente semana.

Piqué está viviendo días fuertes respecto a su trabajo, su último partido fue un total desastre con la goleada de 8-2 ante el Bayern Munich en los 4tos de final de la Champions League. Tanto fue el impacto que al final del juego él mismo puso en duda su continuidad al ofrecerse como uno de los jugadores a salir del club para comenzar una reestructuración.

Así difruta sus vacaciones en familia Gerard Piqué | Foto de Instagram

Al parecer para Ronald Koeman si contempla al internacional español para seguir siendo el líder de la defensa. Se espera que el futbolista reporte lo antes posible con el equipo y sepa cuales son las intensiones de su nuevo entrenador. Evidentemente la noticia con la que se va a topar al regresa será la renuncia parcial de Lionel Messi al equipo.

A través de las mismas redes, piden al español convencer a Messi para que no se marcha y pueda finalizar su carrera con e conjunto catalán. La última vez que Piqué anunció que un compañero no se iba del equipo fue en la compra de Neymar para el PSG, Piqué aseguró que el brasileño no se iba pero a los días se hizo oficial la venta.

