Gerard Piqué ha sido exhibido y duramente criticado en Suecia por no saludar a un niño

Gerard Piqué al parecer esta en la mira de todos los paparazis en estos momentos y en esta ocasión se metió en otro lio en su visita en Suecia y es que la polémica se detono porque una bloguera sueca arremetió contra el jugador del Barça y decidió publicar la fotografía con la que sería su nueva pareja tras separarse de Shakira.

La bloguera sueca Katrin Zytomierska no se guardo nada ante la negación del defensa del Barcelona ante la inminente mirada de un niño que solo le pedía un saludo.

“Escucha, perdedor. Probablemente todas las chicas de la fiesta querían foll.... Pero cuando te vi solo pensé en mi hijo. Y fui directo a ti. Te pedí que saludaras a mi hijo. Me dijiste que no. ¿Pero por qué?.

“¿Porque eres un tipo que puede driblar con balón? Eso no me impresiona mucho. Lo triste es que la fama se te subió a la cabeza y eso es patético. No eres más que un tipo con un balón. Yo mismo tengo a un chico con un balón. Pero sabes que el karma es jodido y te morderá el maldito culo”, escribió Katrin Zytomierska, quien acompañó el mensaje con la foto.

En dicha fotografía que compartió la bloguera sueca, se puede ver a Gerard Piqué con una sudadera con gorro y acompañado de una rubia que lleva en su mano una bebida. El lugar donde se dieron los hechos fue un evento tecnológico en Estocolmo.

Te recomendamos leer

Piqué sigue en su periodo vacacional, en espera de regresar a la pretemporada con el Barcelona el 4 de julio. El defensa ya se comprometió con Xavi Hernández de bajarse el sueldo y entrenar fuerte para poder ganarse el puesto de titular en la zaga central de los azulgranas.