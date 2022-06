Gerardo Martino: "Es parte de la preparación, rumbo al Mundial hay momentos difíciles"

Phoenix, Arizona.- La Selección Mexicana se retiró de la cancha de la Universidad de Phoenix con un preocupante resultado de 3-0 contra la Selección de Uruguay, equipo que evidenció el nivel del Tricolor en este camino rumbo a la Copa del Mundo de Catar 2022.

Sin embargo el entrenador, Gerardo 'Tata' Martino, declaró que en el ciclo mundialista habrá momentos difíciles y otros más gratos, por lo que este duelo amistoso tendrá que servir para pensar a futuro y llegar de la mejor manera al torneo internacional en Medio Oriente.

"Esto es parte de la preparación. Durante un ciclo mundialista hay momentos difíciles y otros más gratos, nosotros vamos a buscar la manera para llegar con fuerza a la Copa del Mundo", mencionó el argentino en la conferencia de prensa al término del partido.

Por otro lado Martino fue cuestionado sobre experimentar en la defensa ante los charrúas, el estratega fue directo y respondió: "No se perdió por jugar con una línea de cinco, México sigue atascado en no tener que darle opciones al rival que se olvida por anotar primero en el encuentro".

México sufre descalabro contra Uruguay

A pesar de caer por goleada ante los dirigidos por Diego Alonso destacó que la Selección Nacional es competitiva ante los fuertes representativos, pero los errores siguen apareciendo y ante las potencias una oportunidad hará daño y es poco probable de reaccionar si se mantiene un tipo de juego como el de este jueves.

"Nosotros no competimos de mala manera ante las potencias, creo que competimos hasta que cometemos errores y esas equivocaciones los grandes no lo cometen, para eso no hemos tenido respuesta cuando el marcador está en nuestra contra", refirió.

Raúl Jiménez sin oportunidades de gol

En cambio señaló que el tema de definición no es lo único que se tendrá que perfeccionar, sino otras cuestiones que afectaron al equipo en el resultado. "Después de lo visto esta noche, hay situaciones de juego en las que hay que seguir trabajando. Yo no creo que solo haya sido un problema de definición, también nos faltó volumen de juego en los últimos 30 metros de cancha". finalizó.