Gerardo Martino: "Los partidos son diferentes, también los rivales"

Ciudad de México.- La Selección Mexicana volverá a jugar en función de local en esta próxima fecha de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al próximo Mundial de Qatar en el 2022. Su siguiente rival será la Selección de Honduras a quien se debe de derrotar como obligación.

Luego de empatar a media semana frente a Canadá (1-1), existe la duda de si el Estadio Azteca ha perdido jerarquía en cuanto a su peso para los rivales camino a la Copa del Mundo o solo fue un accidente no haber logrado las tres unidades. El técnico Gerardo "Tata" Martino negó que sea así y que el domingo se mostrará de acuerdo a su estrategia que tiene planeada para recibir a la "H".

"Los juegos son diferentes y los rivales también. En los partidos buscamos mantener nuestra misma idea y la estrategia será armada de acuerdo a las características de Honduras", mencionó el entrenador argentino en la vigente rueda de prensa.

"Tampoco me consta que el Estadio Azteca haya dejado a un lado su jerarquía, entiendo que el otro día Canadá nos superó en el primer tiempo pero fuimos mejores en el segundo lapso, no encontramos nuestra mejor versión futbolística pero no quiere decir que nos dejemos de hacer fuertes de local", indicó el "Tata".

Gerardo Martino en el duelo de México

Jam media

Leer más: Dónde ver en vivo el México vs Honduras del octagonal

Honduras llega de un empate frente a Costa Rica en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Con apenas 3 unidades es el penúltimo lugar en el Octagonal Final. Martino reconoce que su proeza ocurrió en el 2013, rumbo a Brasi 2014, pero aunque los centroamericanos se vean con muchas complicaciones rumbo a Qatar 2022 no se buscará ceder el balón, ni mucho menos el ritmo del juego.

"Nosotros nunca preparamos un partido tratando de cederle la iniciativa al rival, mañana intentaremos ser los que propongamos el juego y el rumbo del partido, también hay un oponente (Honduras) y tiene fortalezas", enfatizó Gerardo Martino previo al encuentro.

México empató con Canadá en el Azteca

Jam media

México contra Honduras está programado en punto de las 18:00 horas (tiempo de México), 17:00 horas (tiempo de Culiacan). La Selección Mexicana jugará su segundo duelo al hilo en el Estadio Azteca, antes de salir de la Capital, camino a San Salvador, para enfrentar a El Salvador en la última jornada de la triple fecha de la región de Concacaf.