Gerardo Martino fue claro, quiere dar oportunidad a los jóvenes en el Tricolor

Pese a que no estará el miércoles en el partido de preparación rumbo al Mundial Catar 2022 de la FIFA frente a Guatemala en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, Gerardo Martino aseguró que la Selección Mexicana no tiene nada qué ofrecer a los futbolistas, por el contrario, deben ser ellos quienes tiene que ofrecer sus ganas de jugar y de portar con orgullo la camiseta.

En conferencia de prensa virtual, el “Tata” Martino habló con representantes de los medios de comunicación sobre diversos temas, uno de ellos, las probabilidades de que Marcelo Flores juegue definitivamente con el conjunto de México, pese a no decidir todavía si jugará con Canadá.

“Marcelo Flores no lo tiene definido y no es bueno que haya especulación con la Selección que lo lleve al Mundial, primero tiene que consolidarse y tener claro en su cabeza para qué Selección quiere jugar. Es muy difícil decir cuáles son las posibilidades que tiene para él, no me parece lógico que esté sujeto a cuál seleccionado le garantice un Mundial”, expresó.

Te recomendamos leer

En cuanto a su salud, el estratega del Tricolor adelantó que en los próximos días recibirá el alta médica para poder viajar, por lo que no se apura y prefiere llegar en óptimas condiciones para el verano, cuando la Selección Mexicana dispute la Nations League y los partidos de preparación de cara a la Copa del Mundo por comenzar en noviembre.

“Espero que en los próximos días estar con el alta médica para viajar, lo demás hago vida normal respecto al partido de mañana la intención es que los futbolistas aprovechen cada oportunidad que tienen para mostrarse con la camiseta de la Selección el Mundial está muy cerca, siete meses y medio nos separan independientemente de donde jueguen, probablemente saquemos conclusiones”, sentenció.

Gerardo Martino recibirá el alta médica en estos días Jam Media

Por último, Gerardo Martino lamentó que la mayoría de los equipos no puedan contar con sus futbolistas, algunos de ellos, jugarán para ir en busca de la Liguilla en la Jornada 17 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, pero sabe que este tipo de compromisos sirven de alguna manera como escaparate para los jóvenes jugadores que demuestren sus ganas de quedarse en la lista definitiva.

“Insisto con algo que sigo diciendo desde los partidos con Ecuador y Chile, son lindas oportunidades de trabajar y convivir con chicos en su totalidad de la Liga MX que vienen haciendo las cosas bien, pero en cuanto todas las partes van a involucrarse va a quedar en todo esto, en el armado de partidos que no son tantos. Evidentemente son buenas oportunidades, pero como no lo tenemos, terminamos jugando de esta forma con muy pocos entrenamientos y con justezas con los futbolistas que integran la lista final”, concluyó.