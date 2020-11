Gerardo Martino habla de su relación con Lionel Messi y descarta mal trato

Ciudad de México.- La últimas declaraciones de ciertos entrenadores que hablan sobre como es tratar con Lionel Messi, uno a los que no se le había cuestionado era Gerardo Martino quien recientemente habló de cómo fue su paso por el Barcelona y de su relación con el rosarino, en donde asegura que nunca hubo algún problema y que si hubiera existido se lo hubiera dicho.

Esta entrevista se consiguió luego de que saliera a la luz una supuesta mala respuesta del Tata Martino contra Lionel Messi, pero fue el mismo entrenador quien dejó claro que eso nunca pasó y que las palabras que le corresponden a una persona diferente. Aseguró que el trato con Messi fue totalmente directo y sin problemas.

"Yo nunca expresé esas palabras. Eso corre por cuenta del es Director Deportivo Zubizarreta, por lo que leí, en una nota con Vicente del Bosque. Y que en todo caso, si yo tuviera algo que decir ahora o antes, se lo hubiera dicho al futbolista. Nunca salieron de mi boca esas palabras. No tengo nada que decir al respecto" comentó a Telemundo.

El tema comenzó a circular en redes luego de las declaraciones de Quique Setién quien luego de ser despedido del Barcelona tuvo algunas otras apariciones en donde habló de lo que es tratar con Messi. Luego de eso se filtró el comentario que le asociaron al entrenador, "Ya sé que si usted llama al presidente me echa, pero coño, no hace falta que me lo demuestre todos los días, Ya lo sé".

Durante la entrevista dijo que esas no fueron sus palabras, pera afirmó que si es difícil de gestionar a un futbolista como Lionel Messi por la categoría de jugador que es. Aun así no respondió en total la pregunta y argumentó que ya no es tiempo para hacer reclamos o decir cosas que debieron salir en su tiempo.

"Yo creo que las personas tenemos que hacer y decir las cosas en el momento en el que estamos en el lugar. Después no tiene ninguna validez", agregó.

Lionel Messi salió de la banca y marcó un doblete ante el Betis | Foto. Twitter Barcelona

Martino tuvo a Messi en el Barcelona por algunas temporadas, hasta que luego de eso dejó el cargo para llegar a la Selección de Argentina donde una vez más se encargó de llevar a Lionel Messi a la Selección con quien no pudo ganar nada.

Otros de los entrenadores que también hablaron sobre como es trabajar con el argentino fueron los españoles Peo Guardiola y Luis Enrique quienes coincidieron que tenerlo en el campo es mucho más fácil todo, ellos solo se encargaban de decir que querían que hicieran pero Messi era quien ya sabía lo que tenía que hacer.

De esa manera son más los entrenadores quienes se han manifestado positivamente del argentino a pesar de que haya otros que también dijeron su experiencia. Ahora Tata Martino se encarga del combinado mexicano con miras al siguiente mundial mientras que Lionel Messi por primera vez en la era de Ronald Koeman inició en el banquillo pero al final con un doblete en el segundo tiempo le dio el triunfo al Barcelona.