Germán Berterame sabe de la rivalidad ante Necaxa y pide evitar la violencia en los estadios

Aguascalientes.- La rivalidad entre las aficiones de Necaxa y Atlético de San Luis son una de las más radicales en el futbol mexicano. Remontando a la época en la que ambos equipos junto con América pertenecían al mismo dueño. Luego la rivalidad tomo más fuerza en la Liga de Ascenso y ahora se ha trasladado a la primera división.

Ahora el equipo potosino visita la cancha del Estadio Victoria por lo que el mediocampista del San Luis, Germán Berterame alza la voz hacia su afición que este dispuesta a asistir al juego a disfrutar del partido y no generar violencia.

"Por ahí me platicaron que existe cierta rivalidad o mucha con Necaxa, y mi mensaje es que nuestra afición que asista al estadio disfrute el partido, el futbol es un deporte que no tiene porque haber violencia, si gritas un gol hacerlo con toda la fuerza pero no ofendiendo al rival, y quien resulte ganador respetarlo, pues al final es solo un juego", dijo el argentino.

Germán Berterame ayudando a salir del campo a 'Tunita' | Jam Media

Así como también no gritar en contra de los porteros rivales para evitar sanciones tanto para Necaxa como para ellos mismos, como lo ocurrido en el Estadio Jalisco que le costó al Atlas el veto de su estadio.

"Ya hubo el caso de suspender un estadio (Jalisco) por grito homofóbico, algo que no me había tocado ver, por lo que también en ese sentido espero que el comportamiento tanto de la gente de Aguascalientes como de San Luis sea respetuoso con quienes asistan y jueguen el partido".

Este partido es especial para ambos entrenadores, Poncho Sosa se enfrenta ante el club que lo despidió sin razón mientras que Memo Vázquez vuelve a Aguascalientes donde vivió su última gran temporada con los Rayos.