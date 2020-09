Giannis Antetokounmpo, elegido MVP de la NBA por segundo año consecutivo

Nueva York.- El griego Giannis Antetokounmpo, estrella de los Milwaukee Bucks, fue reconocido este viernes como el Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA por segunda temporada consecutiva, un galardón que recibe después de una nueva y dolorosa eliminación en los playoffs.

Antetokounmpo se une a Michael Jordan (1987-88) y Hakeem Olajuwon (1993-94) como los únicos tres jugadores que han recibido el MVP y el premio al Mejor Defensor del Año en una misma temporada.

"Solo estar en la misma frase que ellos significa mucho para mí", dijo Antetokounmpo, entrevistado desde Atenas, su ciudad natal. "Es un honor pero tengo mucho trabajo que hacer para mejorar".

El extraordinario logro de Giannis, único jugador junto a Kareem Abdul-Jabbar y Lebron James en ganar dos MVP a los 25 años, tiene también un reverso agridulce al llegar una semana después de que su equipo fuera de nuevo incapaz de alcanzar sus ansiadas finales de la NBA.

Los Bucks, el mejor equipo de la fase regular, cayó por un rotundo 4-1 ante los Miami Heat en las semifinales de la Conferencia Este en la sede "burbuja" de Disney World (Orlando), en una frustrante eliminatoria en la que Antetokounmpo se tuvo que retirar por lesión en el cuarto partido y fue baja en el quinto.

"Obviamente me encantaría seguir en la burbuja jugando, peleando", dijo Antetokounmpo. "Pero eso no le quita nada a este premio. Trabajé extremadamente duro, mis compañeros y entrenadores me ayudaron (...) Estoy extremadamente bendecido".