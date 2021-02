Gignac: Analista de la NFL envía duro mensaje al francés en redes sociales

Nuevo León, Monterrey.- Los Tigres de la UANL regresaron a la República Mexicana con el trofeo de 2do lugar del Mundial de Clubes celebrado en Catar. Con derrota por la mínima diferencia, los díscipulos de Ricardo "Tuca" Ferretti fueron superados por el Bayern Munich, quien logró el sextete en este torneo.

De tal manera que los internautas no perdieron la oportunidad de reírse un poco y burlarse del subcampeonato de los felinos. Su artillero francés, André-Pierre Gignac no soportó que los usuarios no respetaran el logro obtenido por el cuadro Universitario, por lo que no dudo en publicar un tuit en su cuenta oficial.

"El peor enemigo del Mexicano es el mismo Mexicano! Sintiéndome Mexicano me da tristeza! Cambiemos el chip! Todos hacia el mismo rumbo! Crecemos juntos ante el mundo! Disfruten raza. Prometo mejorar también! Bendiciones para todos!", compartío Gignac.

De modo que varios de los navegadores aprovecharon para contestar la publicación de "El Bómboro", entre ellos Ramiro Pruneda, el conocido analista de la cadena deportiva ESPN, quien solicitó a André-Pierre dejar de hablar y dedicarse a jugar, pues los Tigres hicieron lo mismo cuando su rival, Monterrey, fue eliminado de la competición.

"Si no le vas a Tigres, te burlas y Tigres se ha burlado de Rayados y se pelean por ser el más grande. Cállate y ponte a jugar que para eso cobras muy bien. Literal. cállate el hocico y a jugar", escribió Pruneda.

André-Pierre Gignac fue galardonado en el Mundial de Clubes como el goleador por sus tres tantos en el torneo, dos en los Cuartos de Final ante el Ulsan Hyundai coreano y un penal en las semifinales enfrentando a Palmeiras de Brasil, los únicos tres goles a favor de los regios en el "mundialito".

El grupo del "Tuca" ya se prepara para su duelo de la fecha 7 en "El Volcán" recibiendo a Cruz Azul, equipo que llega a este partido con un invicto de tres duelos con victoria. Los auriazules tendrán la meta de apagar la fuente de energía de la Máquina y así sumar tres puntos valiosos.

Gignac entre los mejores jugadores del Mundial de Clubes

Su último duelo en la Agelópolis transitó en favor de los cementeros con resultado de 3-1, en el encuentro de ida de los Cuartos de Final del pasado certamen Guard1anes 2020.