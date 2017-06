Gignac hace viaje con los Tigres para la pretemporada

Monterrey, Nuevo León, México.- Tras los rumores generados en el sentido de que el equipo Galaxy de Los Ángeles estaría interesado sus servicios, el delantero francés André-Pierre Gignac ya reportó con los Tigres... y ayer viajó con sus compañeros hacia la Riviera Maya para los trabajos de pretemporada.

Se debe recordar que el atacante galo tenía un permiso especial para reportar con el plantel días posteriores al arranque de los trabajos de los demás elementos, que fue el pasado lunes.

Cafecito antes de viajar a la pretemporada @patonguzman111 #Guidodeoro #misgafassontusgafas Una publicación compartida de André-pierre GIGNAC (@10apg) el 25 de Jun de 2017 a la(s) 2:29 PDT

Gignac estuvo en la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, y al mismo tiempo se generaron las versiones de que el Galaxy estaría interesado en él, pero el europeo ya reportó con los felinos y se trasladó con sus compañeros hacia la Riviera Maya, de la cual volverán a Nuevo León hasta el viernes 7 de julio próximo.

Otro elemento que también se sumó a los Tigres fue el defensa Juninho, quien tenía autorización para tomar unos días más de descanso... y de igual manera se presentó para efectuar el traslado.

Con la incorporación de Juninho y @10APG a la pretemporada, el equipo viaja a la Riviera Maya. pic.twitter.com/DLQlGvffun — CLUB TIGRES OFICIAL (@TigresOficial) 25 de junio de 2017

Antes de abordar el avión, el defensa Israel Jiménez declaró que él está listo para trabajar con los auriazules, luego de que ya superó su lesión en la rodilla izquierda que lo dejó fuera por largo tiempo.

“Estamos con muchas ganas de empezar de cero, de trabajar muy bien y recuperar la fuerza que tenía en la rodilla, hice buena rehabilitación y me siento bien para pelear un puesto.

Se estará trabajando a doble sesión en esta pretemporada. pic.twitter.com/FmM3dRTSjc — CLUB TIGRES OFICIAL (@TigresOficial) 26 de junio de 2017

“Estoy muy bien, he tenido mucha confianza, todo el proceso que tuve de la lesión, en vacaciones me quedé entrenando para agarrar confianza y mantener lo que había ganado, ya me había pasado hace tres o cuatro años y tengo más confianza”, expresó.

Sobre la labor que hizo en la lateral derecha el jugador Luis ‘Chaka’ Rodríguez, dijo que -sin duda- tuvo un buen desempeño: “Es un excelente jugador, es competencia y hay que pelear un puesto”.

Trabajo en la pretemporada en Campo de Golf. https://t.co/dN06sLRZas — CLUB TIGRES OFICIAL (@TigresOficial) 26 de junio de 2017

Día 1 en la pretemporada. El equipo arranca con trabajo físico en el campo de golf. pic.twitter.com/ND6ZSPHuQL — CLUB TIGRES OFICIAL (@TigresOficial) 26 de junio de 2017

Con información de elhorizonte.mx