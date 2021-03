Gignac rechazó al Liverpool y Valencia para quedarse en Tigres

El delantero francés de los Tigres de la UANL, Andre Pierre-Gignac, reveló que rechazó grandes propuestas para jugar en el viejo continente, equipos como el Liverpool de la Premier League y el Valencia de la Liga de España tocaron su puertas.

"Rechacé al Valencia. Me enviaron un avión, con un buen jamón. Sabían que con un poco de jamón ibérico iban a hacer el truco, pero me negué. Fue en la época de Unai Emery, con Jérémy Mathieu. Había venido y me había explicado todo su esquema táctico. Me negué", reveló el francés para RMC Sports.

Después de la oferta del Valencia, cuenta el galo que un año después llegaron dos propuestas, una de la Premier League procedente del Liverpool y otra de su país del Olympique de Marsella.

"Nací en Martigues, a 40 kilómetros de Marsella. Toda mi infancia fue ahí. Mi familia, todos están por Marsella. Mi sueño... Lo que hay que saber es que tuve dos papeles en mis manos. O era OM o Liverpool en 2010".

"Jean-Christophe Cano (agente) me dice: 'André, tienes Liverpool u OM'. Y yo le respondí: 'Puedes romper el papel de Liverpool, vamos a Marsella'. Ahí, ya está", agregó.

Gignac salió del Marsella en 2015 para emprender una aventura en nuestro futbol mexicano con los Tigres de la UANL liderados por Ricardo Ferretti. Hasta la fecha el delantero no ha querido irse de la Liga MX, le han seguido tocando la puerta equipos interesantes, pero el le es fiel a la ciudad del cerro de la silla.

Ya son 153 goles los que lleva el delantero francés durante su paso por Tigres, números que lo sitúan como el máximo romperredes de la institución por arriba de Tomás Boy.