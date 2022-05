Gilberto Ramírez: "Soy el mejor peleador de la división y quiero vengar al Canelo"

Mazatlán.- El "Zurdo" Gilberto Ramírez está listo para una nueva cita con la historia. El ex campeón mazatleco buscará arrebatarle el título mundial AMB al ruso Dmitry Bivol cuando se vean las caras el próximo mes de septiembre en Las Vegas, Nevada.

Tras su contundente victoria sobre el alemán Domic Boesel el sábado pasado en California, Gilberto Ramírez ya es el rival mandatorio al cetro de la AMB, y en Mazatlán fue recibido en medio de una fiesta por las autoridades municipales.

Con la presencia del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, Juan José Arellano de Grupo Ares, y otros invitados, el "Zurdo" compareció en rueda de prensa sobre su última victoria y lo que viene en adelante para él en su carrera, que volver a ser monarca y romper un importante récord.

"Contentó tras una gran victoria, que fue eliminatoria para enfrentar ahora a Bivol en septiembre en Las Vegas, Nevada. Me siento muy agradecido con el Químico por todo el apoyo; un orgullo para mi poner en alto el nombre de Mazatlán, y motivado por seguir rompiendo récords y que la gente volteé a ver a la ciudad", mencionó el "Zurdo" Ramírez.

Gilberto Pérez en Mazatlán

Sergio Pérez

"Quiero romper el récord de Floyd Mayweather de 50-0; me faltan 6 peleas para eso, y luego de ser campeón, unificar todos los títulos de la división. Que sepan que lo único que quiero es darle la satisfacción de buenas peleas y victorias a toda la gente, que vean que trabajo fuerte para conseguir los objetivos", agregó.

El vecino de la Colonia Genero Estrada se manifestó por la derrota de Saúl "Canelo" Álvarez ante su siguiente rival, expresando que se sintió triste por el tapatío, y que buscará vengar a su compatriota cuando lo enfrente en septiembre, además de una posible contienda entre mexicanos para el futuro.

"La pelea de 'Canelo' fue algo málo para los fanáticos del boxeo, porque quería que ganará Saúl, no se dio, y ahora me tocará vengarlo en nombre de los mexicanos. Pero yo soy el mejor de la división, éstoy seguro que le ganaría en el 8vo round; lo conozco, he entrenado con él y se cómo pelea, también con Álvarez y es una ventaja que tengo". Dijo.

Gilberto Ramírez en conferencia

Sergio Pérez

"Con 'Canelo', la gente quiere ver esa pelea; si el se queda en la división se va dar eventualmente porque la gente lo quiere ver, es garantía de una guerra entre mexicanos que el mundo disfrutaría".

Por su parte el Alcalde Benítez Torres comentó que el acompañar al "Zurdo" en su pelea es una estrategia para darle difusión a Mazatlán y firmar algunos acuerdos. También dejó caer una sorpresa de una posible pelea de Gilberto en tierras porteñas ante su gente.

"Felices por la experiencia vivida en Los Ángeles. Mazatlan empieza a capitalizar al mundo gracias al Zurdo, por eso nos sentimos orgullosos de él; va llegar muy lejos, iremos a la próxima pelea en Las Vegas para darle promoción a la ciudad y esté en boca de todos", expuso.

"Hablé con Óscar De La Hoya, le dije que nos gustaría una pelea del Zurdo aquí, pero la OMB pide que vaya con Bivol en Las Vegas, así que para la siguiente pelea sea ante sus paisanos, él dio la palabra. Queremos que sea en el CUM, tenemos una inversión de 2 millones de pesos para arreglarlo y dejarlo listo para ese momento", dijo.

Por último, Ramírez señaló que quiere ser un ejemplo para los niños y toda la afición al boxeo en Latinoamérica, mandando un claro mensjse a los otros campeones de que él es el único monstruo de la división, y sus títulos pronto serán de él.