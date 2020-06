Gilberto Sepúlveda, la nueva perla sinaloense del Guadalajara

Jalisco.- Sin duda junto a Fernando Beltrán, el nacido en Guasave, Gilberto Sepúlveda, es uno de los jugadores con mayor proyección y talento que tienen las Chivas en estos momentos, por lo que el equipo realizó un pequeña semblanza acerca de sus inicios y su prometedora carrera como futbolista.

El “Tiba” platicó con “Chivas de corazón” sobre cuando llegó al club a los 14 años, además de las razones que lo motivaron a convertirse en futbolista profesional, señalando principalmente a su hermano mayor, a quién dice deberle su apodo, ya que fue primero a el a que le llamaron “Tiba”.

Como todo niño empecé en mi barrio echando patadas en las calles, cuando había oportunidad de prender una lámpara jugábamos en la noche, y la verdad que lo disfrutaba mucho como hasta ahora; mi primer equipo fue el de mi barrio, Callejones de Guasavito, a los 6 años y después con los Diablos Azules de Cecadep inicié una etapa y un compromiso más formal con el futbol, eso fue como a los 10 años”, explicó.

Gilberto cuenta que de niño participó en la Copa Chivas con los Diablos Azules, y en uno de esos torneos fue cuando lo invitaron a hacer unas pruebas a San Rafael donde compitió con otros 250 juveniles para ganarse un lugar en las Fuerzas Básicas, objetivo que consiguió 15 días después.

Después pasaron más de 15 días cuando recibí la llamada de la institución para participar en un torneo Sub 15, me llegó esa oportunidad y no la desaproveché, aquí sigo desde 2013. Llegué a la Quinta División, en Cuarta quedamos Campeones, en Tercera también conseguimos el título en Culiacán, después con la Sub 17 también ganamos el campeonato ante Monterrey y en el proceso en la Sub 20 afortunadamente también ganamos el trofeo ante León”, comentó.

El central añade que durante su corta trayectoria ha tenido que soportar y hacer muchos sacrificios para cumplir las metas, tales como estar lejos de su familia sacrificar comodidades al estar solo en la casa club, sin embargo no lamenta nada pues ya tuvo la oportunidad de viajar al extranjero con Chivas.

Fue muy difícil haber dejado a mi familia tan joven, a los 14 años, el tener que separarme de ellos para seguir el camino hacia lo que yo deseaba, al principio lo veía como un hobby y ahora me abre las oportunidades para triunfar en la vida como deportista; gracias a Dios me adapté rápido, mis compañeros de la casa club me cobijaron y me hicieron sentir como en casa”.

Sepúlveda también platicó sobre la oportunidad que se le ha brindado de portar los colores de la Selección Nacional Mexicana, pues el sinaloense ya fue seleccionado con el 'Tri', donde ha sido muy alabado por sus entrenadores, incluído Gerardo Martino, el técnico de la selección mayor.

Mi primera convocatoria fue cuando cumplí 16 años, fui a un torneo a Chile con la Sub 17 y me ayudó para que me tomaran en cuenta; he seguido con el proceso hasta la fecha, fui al Premundial Sub 20 y al Mundial de Polonia del año pasado, fue una experiencia inolvidable que me hizo crecer mucho porque enfrentas a jugadores top en tu categoría.

Por último, “Tiba” relató lo que fue su debut con el 'Chiverío', aquella tarde cuando el Guadalajara visitó al Cruz Azul en el estadio Azteca, y el muchacho tuvo que salir al quite y jugó dicho partido como títular, destacando en la marca y sacando una acción de gol con una barrida sobre 'Cabecita' Rodríguez.

Fue un momento inesperado, fue contra Cruz Azul. Viajé a la CDMX con el Primer Equipo, un día antes nos dijeron quiénes serían titulares, yo estaba mentalizado en estar listo por si se me necesitaba, estar con el equipo aunque fuera en la banca, mi pensamiento siempre fue que podría ser mi día y así fue en esa ocasión, horas antes del juego desafortunadamente Oswaldo Alanís se resintió de una lesión”.

“Las oportunidades te llegan cuando menos la esperas, me tomó por sorpresa, el 'profe' me avisó que iba de inicio, sentí una emoción muy grande, se me vino a la mente todo lo vivido, cada momento difícil que pasé para llegar a esto, disfruté mucho mi debut y creo que hice un gran partido. Al principio sentí nervios, me ayudó mucho que en el arranque del partido participé en una jugada de peligro para nosotros, fue una barrida entrando al área sobre el ‘Cabecita’ Rodríguez, le saqué el balón y tomé mucha confianza”.

