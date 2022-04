Gilberto "Zurdo” Ramírez tiene nuevo desafío en puerta

Mazatlán.- Estados Unidos. Se llegó la hora para el boxeador mazatleco Gilberto “Zurdo” Ramírez, cuando este próximo 14 de mayo se enfrente en el Toyota Arena, en Ontario, California, al guerrero alemán Dominic Boesel, en busca de una oportunidad titular en el futuro.

El porteño no pudo concretar una oportunidad de campeonato ante el monarca ruso AMB, Dmitry Bivol, pues este decidió pelear contra Saúl “Canelo” Álvarez, y una bolsa millonaria en Las Vegas, Nevada.

Pese a que es el rival mandatorio de la Asociación Mundial de Boxeo, Gilberto Ramírez debe seguir peleando ante rival de calidad para mantenerse en la escena estelar, y medirse a Dominic Boesel, extitular interino de peso semipesado de la WBA, le daría grandes aspiraciones para que por fin tenga la oportunidad ante otros campeones a finales del presente año.

Estoy emocionado por volver a pelear en California. El 14 de mayo no está muy lejos y me siento muy bien por cómo va todo. Sé que Dominic es el mejor peso semipesado de Alemania, y traerá lo mejor de sí mismo. Este es un buen paso hacia mi objetivo general, y me alegro de poder ofrecer un gran espectáculo la noche del combate”, dijo Ramírez en un comunicado de DAZN.