Gina Holguín la mujer inalcanzable que recorre los pasillos de Televisa con elegancia

México.- Gina Holguín llegó a la televisión mexicana para alegrar las mañanas, tardes y noches de millones de televidentes y es que la atractiva conductora de Televisa no solo una de las más preparadas dentro del medio si no que tambien tiene un gran carisma con el que es inevitable no quererla cada que sale a cuadro.

Como se sabe Gina Holguín además de ser conductora en espacios deportivos tambien tiene mucho conocimiento de la actuación pues estudio eso mismo dentro de la empres a la que pertenece, es por ello que los pasillos de Televisa ya la conocen y viceversa.

Y así lo hizo ver hace unos días cuando compartió un video que rompió las redes sociales al presumir su elegancia y porte al caminar por los pasillos de Televisa. En es momento se dirigía para su programa de Matutino Express en donde le da los buenos días a millones de personas.

En el clip se ve a Gina Holguín caminando decidida y con mucha fuerza lanza las puertas para que ambas se abran y le dan paso a su humanidad mientras no despega la mirada de la cámara lo que hace que sea más intimidante pero al mismo tiempo intrigante para el espectador, al final culmina con una pequeña sonrisa a la cámara para sellar su gran trabajo.

Gina Holguín se ha caracterizado por ser muy allegada a sus seguidores, aunque no es de responder todo lo que el preguntan si se da el tiempo para hacerlo de ves en cuando lo que poco a poco ha generado mucha confianza, aunque tambien se ha dado que hay gente que solo la molesta pero no es de engancharse y solo disfruta de su trabajo, familia y pareja.

