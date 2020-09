Giovani Dos Santos es criticado por el narrador Raoul Ortiz por su bajo nivel

Ciudad de México.- Las cosas no están bien en América, durante el partido ante Toluca de este sábado Miguel Herrera tuvo que sacar a Federico Viñas por una lesión, en su lugar ingresó Roger Martínez que a los 5 minutos del segundo tiempo tuvo que dejar el campo por lesión, en urgencia apareció Giovani Dos Santos pero no para todos fue una buena decisión.

Con poco más de 30 minutos Dos Santos ocupó el puesto de segundo delantero junto a Henry Martín pero su nivel de juego no fue el adecuado y se le vio poco en jugadas de ataque de su equipo, esto fue observado por el comentarista Raoul 'Pollo' Ortiz quien ha desmotado su americanismo pero en esta ocasión se le fue con todo al futbolista a quien le sigue sin convencer.

A través de sus redes sociales el comentarista escribió algunas palabras con dedicación para el 10 del América en donde deja claro que no está en el nivel adecuado, diciendo que es como si no existiera. "Giovani como si no existiera. Su nivel es paupérrimo. Buenas noches", dijo Ortiz.

Pero no solo arremetió contra el jugador pues el equipo completo tampoco ayudó para una mejor exhibición. También en redes explotó con el juego de las Águilas y la poca generación de ocasiones y la mucha posesión de pelota pero sin hacerlo en zona importante. "América con mucha posesión y poquísimas ocasiones. Toluca tirado atrás hace mucho tiempo no sufre demasiado".

Al final América no pasó del empate ante el Toluca que con dos errores de los porteros repartieron puntos. Gio quien tuvo gran cantidad de minutos no estuvo a la altura como el resto de sus compañeros que desde el inicio de la temporada han demostrado dificultades para generar futbol, aunque sean de las mejores ofensivas su ataque se ve cortado siempre en tres cuartos de cancha.

Dos Santos llegó en el Apertura 2019 torneo en el que se le vio poco a poco recuperar algo del nivel que por algún tiempo mostró pero una lesión provocada tras una fuerte entrada tuvo que ser intervenido en su pierna derecha, desde es momento no ha mostrado el nivel adecuado, además de sumarle las lesiones y el tiempo que ha estado fuera del campo.

En 20 juegos oficiales con América en Liga MX solo en 12 ha iniciado en el 11 titular pero en su mayoría nunca finalizó un partido, también ha sido considerado más como un cambio para la segunda parte para que con algunos arranques pueda mostrar su calidad. Los únicos goles que tiene en su cuenta con América los consiguió en la pretemporada en Estados Unidos a principios el torneo pasado y cuando debutó ante Xolos en el Azteca en el Apertura 2019.