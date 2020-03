Gobierno de Jalisco recomienda jugar el Chivas-Monterrey a puerta cerrada

Jalisco.- Este sábado en Zapopan se llevará a cabo un partido que lograría llenar al Estadio Akron, casa de Chivas, pero la recomendación del alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro ha emitido una recomendación tanto al Club Guadalajara, Liga MX y Federación Mexicana de Futbol de que el partido entre Chivas y Rayados se lleve a cabo a puerta cerrada.

Ante la negativa de la Liga MX de suspender su actividad y avalándose de las autoridades sanitarias, el gobierno de Jalisco le pide opción el jugarse sin publico y así evitar cualquier problema de contagio en caso de que así de diera. La petición fue a través de una rueda de prensa esta mañana en la que el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez aprueba esta medida.

“Estamos esperando la decisión de la FMF en torno a los partidos que se jugarán a partir de hoy, sin embargo, hemos hecho la recomendación a Chivas para que el partido de mañana entre Chivas y Monterrey sea a puerta cerrada, es decir que se maneje sin público como una medida preventiva ante la emergencia sanitaria”.

Rayados vs Chivas en juego del Apertura 2019 | Jam Media

Dado que la decisión de la Concacaf de suspender el Preolímpico en Guadalajara y algunos otros eventos con alto nivel de asistencia espera que la FMF apruebe su propuesta a un día de que se celebre el partido.

Aseguran que esta medida es con intención de evitar cualquier contagio que puede desencadenar un caos en la ciudad.

“Ciudades que tomaron medidas pudieron evitar una situación más crítica. En Jalisco la salud está por encima de todo y no podemos ser omisos a las decisiones que nos pueden ayudar a evitar estos contagios. No comparto la postura del gobierno federal, la gente no debe tener miedo”.

Chivas y Monterrey juegan la jornada 10 del torneo Clausura 2020 de la Liga MX, Rayados buscan su primera victoria del campeonato mientras que Chivas quiere seguir con el buen paso de los últimos juegos.